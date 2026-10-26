Король легких весов отменил отставку

В профессиональном боксе он добрался до чемпионского титула в категории до 57,2 кг уже в третьем бою, справившись с американцем Гэри Расселлом-младшим. Дальше была долгая череда побед, в том числе над знаменитостями вроде кубинца Гильермо Ригондо, венесуэльца Хорхе Линареса, британцев Энтони Кроллы и Люка Кэмпбелла, которая принесла их автору титулы еще в двух категориях — второй полулегкой (до 59 кг) и легкой (до 61,2 кг) — и заставила рассуждать о Василии Ломаченко как о явлении именно беспрецедентном. Немало легковесов отличались фантастической мобильностью. Но у украинца она была особенной: он мог «танцевать», закручивая вихри перемещений вокруг соперника, хоть все 12 раундов и при этом еще стрелял сериями из пяти-шести ударов, часто жестких.