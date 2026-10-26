Король легких весов отменил отставку
Василий Ломаченко решил вернуться на ринг ради титула абсолютного чемпиона мира
Один из самых ярких боксеров нынешнего века Василий Ломаченко, в прошлом году объявивший после казавшихся уже слишком серьезными проблем со здоровьем об окончании карьеры, неожиданно решил возобновить ее. 38-летний украинец собирается вернуться на ринг ради, по сути, единственного значимого достижения, ему не покорившегося. Это звание абсолютного чемпиона мира. Его он планирует добыть во втором полулегком весе (до 59 кг), в котором сейчас царит американец О’Шаки Фостер, только что собравший три чемпионских пояса, уверенно победив знаменитого мексиканца Эмануэля Наваррете.
О том, что в следующем году он собирается возобновить карьеру, Василий Ломаченко рассказал в интервью стриминговому сервису DAZN. В нем он сообщил, что «проснулся однажды» и подумал, что «в 38 лет должен попробовать еще раз стать абсолютным чемпионом мира»: «В 40 или 41 будет уже чересчур поздно».
Заявление стало информационным хитом в профессиональном боксерском сообществе по понятным причинам. Дело в том, что его сделал один из самых ярких бойцов нынешнего века.
Василия Ломаченко признали феноменом, еще когда он выступал в любительских состязаниях. В них он потерпел одно-единственное поражение — в финале чемпионата мира 2007 года от россиянина Альберта Селимова.
После этого украинец завоевал множество трофеев. В их числе и два золота Олимпийских игр — 2008 и 2012 годов.
В профессиональном боксе он добрался до чемпионского титула в категории до 57,2 кг уже в третьем бою, справившись с американцем Гэри Расселлом-младшим. Дальше была долгая череда побед, в том числе над знаменитостями вроде кубинца Гильермо Ригондо, венесуэльца Хорхе Линареса, британцев Энтони Кроллы и Люка Кэмпбелла, которая принесла их автору титулы еще в двух категориях — второй полулегкой (до 59 кг) и легкой (до 61,2 кг) — и заставила рассуждать о Василии Ломаченко как о явлении именно беспрецедентном. Немало легковесов отличались фантастической мобильностью. Но у украинца она была особенной: он мог «танцевать», закручивая вихри перемещений вокруг соперника, хоть все 12 раундов и при этом еще стрелял сериями из пяти-шести ударов, часто жестких.
Осечка случилась в 2020 году, когда Василий Ломаченко неожиданно проиграл кубинскому вундеркинду Теофимо Лопесу. Впрочем, это еще был отнюдь не закат. Вскоре внешне без особых проблем переживший то поражение Ломаченко был близок к тому, чтобы совершить еще один незаурядный подвиг, пополнив послужной список как раз тем достижением, о котором говорил в своем свежем интервью. В мае 2023 года он столкнулся с выдающимся американцем Девином Хейни. Хейни был абсолютным чемпионом в легком весе, но выкрутился, выиграв по очкам, судя по всему, лишь из-за симпатий судей, зафиксировавших минимальный перевес чемпиона. Их вердикт изумил некоторых матерых бойцов, считавших, что Ломаченко заслужил гораздо большего.
Через год Василий Ломаченко снова получил чемпионский пояс, Международной боксерской федерации (IBF), нокаутировав известного австралийца Джорджа Камбососа. Однако после этого он долго не выходил на ринг из-за оказавшейся слишком серьезной травмы спины, а летом 2025 года объявил, что прощается с боксом.
Так неожиданно отменивший то свое решение Василий Ломаченко пояснил, что, принимая его, чувствовал, что устал от спорта. Теперь же, как выяснилось, он, напротив, чувствует, что еще может многого в нем добиться.
Но не в той категории, в которой дрался перед уходом из него, а в той, что полегче, до 59 кг, больше соответствующей его габаритам.
Причем уже понятно, кого именно Ломаченко выбрал в качестве мишени. Разговор с ним велся во время боксерского вечера в Сан-Антонио 24 октября. В центральном поединке в его рамках американец О’Шаки Фостер, дравшийся чрезвычайно эффектно, примерно в той же манере, что и украинец в его лучшие годы, нокаутировал в заключительном раунде знаменитого мексиканца Эмануэля Наваррете. Бой проходил именно в категории до 59 кг. Победа позволила Фостеру, имевшему чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), забрать принадлежавшие оппоненту звания IBF и Всемирной боксерской организации (WBO). На вопрос, намерен ли он драться с О’Шаки Фостером, Ломаченко ответил: «Конечно».