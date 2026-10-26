Путин назвал Газпромбанк одной из крупнейших кредитных организаций в России

Андрей Акимов, в свою очередь, рассказал президенту о ключевых приоритетах Газпромбанка. Среди них — обеспечение финансовой устойчивости, развитие экономики и создание высокотехнологичных рабочих мест с высокой зарплатой. Господин Акимов добавил, что прибыль банка по итогам 2025 года составила 130 млрд руб. Он отметил устойчивое состояние банковской системы. По словам банкира, это связано с работой Банка России и правительства, а также с личным вниманием главы государства.