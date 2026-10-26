Путин назвал Газпромбанк одной из крупнейших кредитных организаций в России
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым. Во время переговоров глава государства назвал банк одним из крупнейших в стране. По словам господина Путина, кредитная организация «входит в топ-3 по объему активов, объему выдаваемых кредитов, по капиталу».
Андрей Акимов, в свою очередь, рассказал президенту о ключевых приоритетах Газпромбанка. Среди них — обеспечение финансовой устойчивости, развитие экономики и создание высокотехнологичных рабочих мест с высокой зарплатой. Господин Акимов добавил, что прибыль банка по итогам 2025 года составила 130 млрд руб. Он отметил устойчивое состояние банковской системы. По словам банкира, это связано с работой Банка России и правительства, а также с личным вниманием главы государства.
Около 95% портфеля Газпромбанка приходится на крупных промышленных заемщиков из разных отраслей, отметил глава кредитной организации. В их числе Андрей Акимов назвал машиностроение, в том числе атомное, химическую промышленность и сельское хозяйство.
Газпромбанк также участвует в инфраструктурных проектах, сообщил господин Акимов. Объем вложений в это направление, по его словам, превысил 1 трлн руб. Банк, в частности, финансирует строительство мостов, дорог и тоннелей для РЖД.