Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание 11-го пакета санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 11-й пакет санкций Евросоюз включит ограничения против более 90 компаний по всему миру, которые нарушают санкционный режим в отношении России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы серьезно настроены прекратить обход санкций. И именно поэтому в одиннадцатом пакете у нас фигурируют более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть явные доказательства нарушения санкций, то есть поставок подсанкционного товара напрямую в Россию из Евросоюза в обход третьих стран»,— сказала госпожа фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF.

Глава Еврокомиссии отметила, что среди этих компаний около восьми находятся в Китае. По ее словам, зачастую речь идет о компаниях, которые частично «существуют на бумаге» и которыми руководят люди разных национальностей.

Предполагается, что 11-й пакет санкций против России будет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные ранее ограничения. Страны ЕС также планируют ввести ограничения на торговлю российскими алмазами. По данным EUobserver, в рамках 11-го пакета санкций ЕС добавит 100 человек и компаний в черный список.

19 мая новые ограничения против российских компаний и физлиц ввели Австралия, Великобритания и США. С утра Великобритания пополнила свой санкционный список крупнейшими металлургическими компаниями, компаниями энергетического сектора, пятью банками и финансовыми компаниями, а также персонально — топ-менеджерами и чиновниками. Чуть позже Австралия повторила этот шаг с небольшими вариациями. Затем стало известно о новых ограничительных мерах в отношении российских энергетических, металлургических, транспортных, сервисных компаний со стороны Минторга США.

Подробнее о новых санкциях против России — в материале «Англосаксции».

Эрдни Кагалтынов