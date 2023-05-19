Глава Евросовета Мишель: ЕС ограничит торговлю российскими алмазами

Страны Евросоюза (ЕС) планируют ввести ограничения на торговлю российскими алмазами в рамках ужесточения санкций, введенных в отношении России. Об этом в ходе брифинга в Хиросиме перед саммитом G7 заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы не вечны. Мы продолжим подробно объяснять, почему эти санкции необходимы и оправданы»,— сказал Шарль Мишель (цитата по сайту Евросовета). Bloomberg отмечает, что для введения запрета на торговлю российскими алмазами потребуется одобрение всех членов ЕС. При этом Бельгия, в которой сильна алмазная промышленность, ранее заявляла, что присоединится к ограничениям в том случае, если они будут одобрены странами G7.

Глава Евросовета также подчеркнул, что в настоящее время страны-члены ЕС сосредоточены на «закрытии лазеек» в действующем санкционном режиме. Евросоюз намерен «отрезать Россию от критических поставок», добавил он. Господин Мишель отметил, что «мощная военная, политическая, гуманитарная и финансовая» поддержка Украины продолжится.

Сейчас ЕС обсуждает 11-й пакет санкции против России. Предполагается, что он будет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные ранее ограничения. Economic Times сообщала, что страны G7 могут ввести санкции против российской АЛРОСА, которая является одним из крупнейших производителей алмазов в мире. Решение о запрете поставок российских алмазов уже приняла Великобритания, сообщил Sky News.

Милена Костерева