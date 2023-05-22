Глава МИД Франции сообщила о планах ЕС согласовать 11-й пакет санкций против России до конца июня

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна рассказала, что новый пакет санкций в отношении России, который станет 11-м по счету, должен быть согласован до заседания Европейского совета в Брюсселе. Согласно календарю запланированных мероприятий на сайте Евросовета, следующая встреча пройдет 29–30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Пакет будет снова рассмотрен постоянными представителями (стран ЕС.— "Ъ") на этой неделе в среду. И мы рассчитываем завершить работу позднее в следующем месяце так, чтобы это было сделано до Европейского совета в конце июня»,— сказала глава МИД Франции журналистам перед началом Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнила Катрин Колонна, в настоящее время представители стран ЕС работают над техническим аспектом 11-го пакета санкций против России. «Главный раздел — борьба против обхода санкций. Для этого нужен противодействующий механизм, но считаю особенно важным усилить отныне сдерживающую часть»,— добавила она.

20 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 11-й пакет санкций Евросоюз включит ограничения против более 90 компаний по всему миру, которые нарушают санкционный режим в отношении России. Страны ЕС также планируют ввести ограничения на торговлю российскими алмазами. В одностороннем порядке ограничения на поставки алмазов и алюминия из России уже ввела Великобритания.

Подробнее о последних введенных против России санкциях — в материале «Англосаксции».

Милена Костерева