Новая сцена МХТ имени Чехова закроется на ремонт в мае 2027 года

Две другие площадки театра ремонт не затронет до конца сезона. «Основная и Малая сцены работают в штатном режиме до окончания сезона. Новая сцена закроется на ремонт в мае. И где-то минимум год мы будем ее делать»,— сказал господин Хабенский (цитата по ТАСС).