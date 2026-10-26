Новая сцена МХТ имени Чехова закроется на ремонт в мае 2027 года
В мае 2027 года Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова закроет Новую сцену на ремонт. Работы займут не меньше года. Об этом сообщил художественный руководитель-директор МХТ Константин Хабенский.
Две другие площадки театра ремонт не затронет до конца сезона. «Основная и Малая сцены работают в штатном режиме до окончания сезона. Новая сцена закроется на ремонт в мае. И где-то минимум год мы будем ее делать»,— сказал господин Хабенский (цитата по ТАСС).
О планах театра худрук рассказал на церемонии вручения памятных знаков «Чайка». Награды получили артисты и сотрудники МХТ, Школы-студии и Музея МХАТ.