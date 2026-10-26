Трамп назвал идущего в Сенат кандидата-мусульманина «угрозой национальной безопасности»

Высказывания господина Трампа осудил и основатель общественной организации «Арабские американцы за Трампа» (Arab Americans for Trump), которая помогала ему в работе с избирателями арабского происхождения в 2024 году. «Заявления президента выходят за рамки допустимого,— сказал он в интервью AP.— Они переходят красную черту. Это расизм».