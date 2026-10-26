Трамп назвал идущего в Сенат кандидата-мусульманина «угрозой национальной безопасности»
Президент США Дональд Трамп 25 октября заявил, что считает кандидата в Сенат от штата Мичиган, мусульманина Абдула Эль-Сайеда, угрозой национальной безопасности. Как сообщает Associated Press, президент также поставил под сомнение его лояльность Соединенным Штатам.
Господин Трамп назвал господина Эль-Сайеда, ранее работавшего в сфере здравоохранения Детройта, «джихадистом», находящимся «на стороне террористов». Президент добавил, что тому «придется пройти через металлоискатель, прежде чем его пустят в Сенат».
Сам Абдул Эль-Сайед, который баллотируется от Демократической партии и в случае избрания станет первым сенатором-мусульманином в стране, назвал нападки господина Трампа «постыдными». Ранее он неоднократно отрицал наличие каких-либо связей с экстремистскими группировками.
Высказывания господина Трампа осудил и основатель общественной организации «Арабские американцы за Трампа» (Arab Americans for Trump), которая помогала ему в работе с избирателями арабского происхождения в 2024 году. «Заявления президента выходят за рамки допустимого,— сказал он в интервью AP.— Они переходят красную черту. Это расизм».