Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Черемных и Александр Советников

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Татьяна Черемных и Александр Советников

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Бывший директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных, директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский обвиняются в получении взятки в особо крупном размере по предварительному сговору с использованием служебного положения. По версии следствия, они получили от директора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова взятки на общую сумму в 1,6 млн руб. через фиктивное трудоустройство в подконтрольные взяткодателю предприятия доверенных лиц взяткополучателей. Обвинение считает, что деньги передавались за заключение госконтрактов и беспрепятственную работу ООО «Транспорт Ярославии». Экс-глава дептранса свою вину признала с первого допроса, глава «Группы Мовиста» себя виновным не считает.

Фигурантов дела о взятках в особо крупном размере в транспортной системе Ярославской области задержали 24 мая. По делу проходят бывший директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных (она была уволена сразу после задержания), директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский. Взяткодателем, по версии следствия, выступал гендиректор ООО «Группа Мовиста» Александр Советников. Уголовное дело находится в производстве областного управления СКР. Утром 26 мая всем четверым было предъявлено обвинение. Также в пятницу Кировский районный суд избрал обвиняемым меру пресечения. Причем каждому фигуранту отдельно. Первой меру пресечения в виде ареста получила Татьяна Черемных, последним уже в 17.00 вечера пятницы в СИЗО на два месяца был отправлен Александр Советников.

Следствие считает, что господин Советников организовал дачу взяток через фиктивное трудоустройство в подконтрольные ООО «Группа Мовиста» компании доверенных лиц обвиняемых. Общая сумма взяток с 1 февраля по 19 мая 2023 года составила 1 млн 605 тыс. 403 руб.

По мнению следствия, взятки должны были обеспечить беспрепятственную работу ООО «Транспорт Ярославии», 49% которой контролирует ООО «Группа Мовиста» через ООО «Контроль-сервис».

«Сотрудники департамента транспорта, которые получали денежные средства в качестве взятки, в соответствии с договоренностями должны были оказывать подконтрольной ООО «Группа Мовиста» организации ООО «Транспорт Ярославии» общее покровительство, а также умышленно создать условия для заключения государственных контрактов с этой организацией на перевозку пассажиров, которые заключались в марте»,— рассказал на суде следователь СКР Юрий Павлов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в феврале 2023 года в результате аукционов были выбраны новые перевозчики в Ярославле и Ярославском районе. Победители аукционов должны были выпустить на маршруты новый транспорт. Новые перевозчики работают по брутто-контрактам: их работа оплачивается из бюджета, причем в стоимость заложено и обновление транспорта. ООО «Транспорт Ярославии» стало одним из крупнейших перевозчиков. Компания была признана победителем открытых конкурсов на перевозки по девяти лотам на общую сумму более 20 млрд руб. С перевозчиком были заключены контракты на семь лет.

Татьяна Черемных в ходе допроса, протокол которого был зачитан в суде при избрании меры пресечения господину Советникову, пояснила, в чем состоял смысл «общего покровительства». Если к другим перевозчиком она относилась нейтрально, то за «Транспорт Ярославии» «хлопотала».

«ГКУ ("Организатор перевозок Ярославской области" — "Ъ-Ярославль") осуществляет контроль за исполнением госконтрактов, назначает штрафы. Транспортные компании, осуществляющие перевозку пассажиров, фактически находились в зависимом положении от департамента транспорта. При желании того или иного перевозчика можно было проверять бесконечное количество раз, выявлять нарушения и штрафовать. Кроме того, при наличии систематических нарушений госконтракт мог быть расторгнут в судебном порядке, а перевозчик должен был вернуть перечисленные денежные средства, что сказалось бы на нем негативно»,— сообщила Татьяна Черемных на допросе.

По словам экс-главы дептранса, помимо официальной зарплаты, она получала 400 тыс. руб. в месяц «от Советникова». Деньги перечислялись на зарплатные карты подставных лиц (знакомых Черемных), а картами пользовалась сама бывшая чиновница и ее муж.

«С февраля я и мой муж пользовались ими свободно. Пин-коды банковских карт я не помню. Я снимала деньги всего несколько раз. И пин-коды мне присылал муж. В основном деньги обналичивал он в различных банкоматах, в том числе в Твери»,— процитировал суд протокол допроса экс-главы дептранса.

По словам госпожи Черемных, аналогичным способом получали взятки и ее подчиненные (ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» является подведомственным учреждением департамента). Также в деле звучала фамилия еще одного бывшего заместителя директора департамента транспорта, но ее статус в деле не ясен, мера пресечения ей в Ярославле не избиралась.

Александр Советников в судебном заседании не признал себя виновным в даче взяток. По его словам, ООО «Транспорт Ярославии» до участия в конкурсах на перевозки в Ярославле была «пустой компанией», принадлежащей «Группе Мовиста», и не вела какой-либо деятельности. Как отметил в суде господин Советников, долю в 51% уставного капитала ООО выкупило правительство Ярославской области (через подконтрольное правительству области АО «Ярославское АТП»). На конкурсы «Транспорт Ярославии» выходил уже как совместное предприятие.

«Эта компания привлекла займы, лизинговые кредиты на закупку автобусов. И выиграла часть лотов на открытом конкурсе. Указанные лоты разыгрывались на конкурентных процедурах на электронной площадке. И в итоге более 5-6 компаний выиграли различные лоты»,— рассказал в суде Александр Советников.

Александр Советников рассказал, что «Группа Мовиста» предоставила «Транспорту Ярославии» заем в 280 млн руб. для начала работы в Ярославле, а также поучаствовала в предоставлении банковской гарантии для приобретения новых автобусов в лизинг. По его словам, по аналогичной схеме компании группы работают в разных городах. Компания получает прибыль в 3%, которая заложена в условиях контракта и несет множество рисков, связанных с исполнением контрактов.

«По методике рассчитано, что треть — это зарплата, треть — топливо, треть лизинг составляет и остальные расходы. При этом нет индексации на инфляцию. Риск роста стоимости топлива, например. Или рост зарплат или иных трат в течение 7 лет. Все эти риски на перевозчике, а не на области»,— заявил Александр Советников.

По мнению гендиректора «Группы Мовиста», глава дептранса не могла влиять на исполнение «Транспортом Ярославии» контрактов.

«На всех автобусах стоят датчики, вся информация приходит в ГБУ ("Яроблтранском" — "Ъ-Ярославль"). Другая компания контролирует перевозку, она со всех перевозчиков получает данные в электронном режиме. Если счетчики не сработали и данные не переданы, то перевозка не засчитывается. ГКУ "Организатор перевозок" просто оплачивает, оно не контролирует»,— сообщил суду Александр Советников.

Защита представила документы, что Александр Советников награжден ведомственной медалью Минтранса. Адвокат обвиняемого Олег Романов считает, что вина его доверителя не доказана и строится в основном на показаниях экс-главы дептранса Татьяны Черемных.

«Делать выводы о причастности моего доверителя только на основании допроса Черемных, я считаю, неправильно. Следователь указал, что причастность подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности. Но в материалах я нашел только сопроводительное письмо, что УФСБ предоставлены материалы проведенных ОРМ. Нет ни прослушки телефонных переговоров, ни поверочных мероприятий. Это голословно»,— считает Олег Романов.

Не признает свою вину и заместитель директора ГКУ «Организатор перевозок» Олег Ивановский. Его адвокат Денис Лебедевич говорит, что позитивные результаты транспортной реформы налицо.

«Автобусный парк сменился, и это результат работы всех тех людей, которые сегодня отправляются в места лишения свободы. У них свое видение ситуации, и вину мы не признаем»,— заявил Денис Лебедевич.

По ходу рассмотрения ходатайств об аресте обвиняемых представители следствия подчеркивали, что впереди еще допрос множества свидетелей как в Ярославле, так и за его пределами. По мнению СК и прокуратуры обвиняемые могли препятствовать следствию, находясь на свободе.

«Исходя из предъявленного Советникову обвинения следует, что он может скрыться от органов предварительного расследования и суда. Подтверждением этого является тяжесть обвинения и материальное положение Советникова. Исходя из его коммерческой деятельности, следует, что он имеет деловые связи с органами госвласти РФ, так и за рубежом»,— заявил представитель областной прокуратуры Кирилл Юхман.

В итоге все четверо обвиняемых были арестованы судом. Как пояснили в прокуратуре, максимальная санкция статьи о взятках предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Андрей Иванов