В Ярославле определены все автобусные перевозчики

В Ярославле подведены итоги трех последних конкурсов по определению перевозчиков на пять автобусных маршрутов. Победителями признаны ООО «АльянсАвто», ООО «Гирфтранс» и ООО «ЯТК-2». Итоги аукционов озвучили в департаменте транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

ООО «АльянсАвто» работает в Ярославле по нерегулируемому тарифу, обслуживая маршрут №97. Теперь перевозчик признан победителем конкурса на автобус №71С, с ним будет заключен семилетний контракт на сумму в 642,6 млн руб. ООО «Гирфтранс» признано победителем конкурса на маршруты №40С и 97С, стоимость госконтракта составит 1,96 млрд руб. ООО «ЯТК-2» станет перевозчиком на пригородных маршрутах №119 и 157 К, стоимость контракта —238 млн руб.

Таким образом, конкурсы на организацию автобусных перевозок в Ярославле можно считать завершенными. Всего победителями в них стали 9 перевозчиков.

«При отсутствии несоответствий в документах, представленных победителями аукционов, с ними будут заключаться государственные контракты. В настоящее время уже подписано 13 контрактов с шестью перевозчиками»,— заявил директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев.

Больше всех при исполнении госконтрактов за семь лет смогут заработать ООО «Транспорт Ярославии» (20,58 млрд руб.), далее идут ООО «Стартранс» (15,65 млрд руб.) и ООО «Первая пассажирская компания» (12,7 млрд руб.) Данные перевозчики будут обслуживать 111 из 137 маршрутов в Ярославле и Ярославском районе.

Андрей Иванов