Прокуратура назвала всех фигурантов дела о взятках в ярославском дептрансе

По делу о взятках в департаменте транспорта Ярославской области проходят четыре человека, сообщила «Ъ-Ярославль» прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ярославской области Анастасия Тугина. 26 мая прокуратура поддержала ходатайство следователя следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему директору департамента транспорта Татьяне Черемных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коридор Кировского районного суда Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Коридор Кировского районного суда Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Черемных обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ — особо тяжкое преступление коррупционной направленности, которое было совершено ей в составе группы лиц по предварительному сговору с директором ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Прокопьевым и его заместителем. В настоящее время уголовное дело также возбуждено в отношении взяткодателя, который передал взятку в виде денег более 1,6 миллионов рублей в указанный период времени. Расследование продолжается, осуществляется следственным управлением по Ярославской области, ход и результаты расследования поставлены прокуратурой области на контроль»,— сказала Анастасия Тугина.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в даче взятке подозревается Александр Советников, генеральный директор московского ООО «Группа Мовиста». «Группа Мовиста» через ООО «Контроль Сервис» является соучредителем ООО «Транспорт Ярославии», которое стало крупнейшим автобусным перевозчиком в Ярославле по итогам аукционов февраля 2023 года. Также Александр Советников до апреля 2023 года был директором ООО «Мовиста регионы Ярославль», с которым правительство области в лице Татьяны Черемных заключило соглашение о передаче в концессию ярославского трамвая.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Татьяна Черемных признала свою вину.

Антон Голицын