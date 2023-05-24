Главу дептранса пустили под откос

В Ярославле по подозрению во взятке задержана директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. С именем госпожи Черемных в регионе связывают масштабные изменения в сфере транспорта — модернизацию автобусного сообщения и трамвайную концессию. Подробности уголовного дела пока не раскрываются, но губернатор уже уволил Татьяну Черемных со своего поста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Черемных

Фото: Правительство Ярославской области Татьяна Черемных

Фото: Правительство Ярославской области

24 мая по подозрению во взятке в особо крупном размере была задержана директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по статье «Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере» (ч.6 ст. 290 УК РФ). Помимо Татьяны Черемных по делу проходят другие пока неназванные должностные лица.

«По данным следствия, с февраля по май 2023 года, подозреваемые получили в качестве взятки денежные средства от частных предпринимателей за общее покровительство по службе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Ярославской области преступная деятельность подозреваемых была пресечена»,— сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

В связи с задержанием госпожи Черемных специальное заявление сделал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он уточнил, что задержанных по делу о взятке «несколько», среди них также есть другие госслужащие.

«По приказу губернатора области с 24 мая данные должностные лица уволены с государственной службы. Антикоррупционной комиссией при губернаторе Ярославской области будет проведена комплексная проверка деятельности департамента транспорта»,— говорится в заявлении Михаила Евраева.

Татьяна Черемных проработала на посту директора департамента транспорта Ярославской области чуть больше года. До этого назначения она была начальником отдела автомобильного транспорта в министерстве транспорта Тверской области. Там она занималась транспортной реформой, в ходе которой в областном центре появились новые автобусы, работающие по регулируемому тарифу и брутто-контрактам (бюджет платит перевозчикам за работу, а деньги от продажи билетов поступают в бюджет).

В Ярославле Татьяна Черемных также сразу занялась реформированием транспортной отрасли. Полномочия по транспортным перевозкам в Ярославле и Ярославском районе были переданы на уровень региона. Дептранс разработал новую транспортную схему автобусных перевозок, а в начале 2023 года выбрал новых перевозчиков. Для организации их работы было создано государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Ярославской области», которое выступает заказчиком транспортных услуг. По данным источников «Ъ-Ярославль», директор учреждения Илья Прокопьев также был задержан по делу Татьяны Черемных.

Аукционы по определению новых перевозчиков проходили в феврале, именно с февраля, по версии следствия, и началось получение взяток. Полная замена автобусов на новые должна завершиться 27 мая.

Кроме того, в конце 2022 года госпожа Черемных подписала концессионное соглашение с ООО «Мовиста регионы Ярославль» (ГК «Мовиста» — инвестор и оператор в области развития городского общественного транспорта в нескольких субъектах РФ), по которому трамвайная инфраструктура Ярославля сдается в концессию компании. При этом замена трамвайных путей, покупка новых вагонов и другие мероприятия выполняются за счет средств федерального и областного бюджетов и кредита ВЭБ.РФ. Общие выплаты из бюджета концессионеру в течение 20 лет должны составить 54,15 млрд рублей. Также ООО «Группа Мовиста» через ООО «Контроль Сервис» является соучредителем ООО «Транспорт Ярославии», которое стало крупнейшим автобусным перевозчиком по итогам аукционов февраля 2023 года.

Изменения в сфере транспорта вызывали критику ряда депутатов Ярославской областной думы и муниципалитета Ярославля. Недовольные говорили о том, что реформа осуществляется в пользу иногородних перевозчиков. В частности, муниципальное АО «ПАТП-1» вынуждено было уйти с рынка в Ярославле. Также вопросы у депутатов вызывал рост бюджетных расходов на транспорт. Как заявлял губернатор Михаил Евраев, в 2023 году дополнительные расходы на транспортное обслуживание должны составить около 5 млрд руб. Депутат Валерий Байло связывает уголовное дело Татьяны Черемных с тем, что сфера доверена приезжим специалистам.

«Думаю, это ошибка подбора. С должности начальника отдела в министерстве транспорта Тверской области на должность директора дептранса региона в 35 лет — слишком быстрый карьерный рост. Ей не хватало опыта в силу возраста. Она была простым исполнителем. Я указывал на ошибки, которые она не видела. Она работала по лекалам, которые отрабатывались в других областях, в основном в Тверской. Нужны местные кадры, которые думают не о том, как набить карманы и сбежать, а искренне переживают за транспортную отрасль»,— сказал «Ъ-Ярославль» заместитель председателя комитета по градостроительству и транспорту Ярославской областной думы Валерий Байло.

При этом депутат полагает, что начатые госпожой Черемных реформы «рушить уже нецелесообразно».

Антон Голицын