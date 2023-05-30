Что ждет россиян в июне 2023 года

Запрет на продажу вейпов без никотина несовершеннолетним, расширение перечня параллельного импорта, возможность самозанятых оформлять исключительные права на товарные знаки и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

С 1 июня гражданин может в письменной форме отказаться от сбора и размещения своих биометрических данных или лица, чьим законным представителем он является. Совершить процедуру можно в МФЦ.

Как депутаты хотят изменить штрафы за незаконный оборот биометрических данных — в материале «Ъ».

С 1 июня появится возможность задать кодовое слово, которое будет использоваться для получения по телефону от специалистов Социального фонда России информации о положенных гражданину мерах поддержки. Оформить заявление на такое выражение будет можно в МФЦ, клиентских службах Социального фонда России, центрах по труду и занятости, местных управлениях социальной защиты населения и учреждениях медико-социальной экспертизы.

Какие меры социальной поддержки доступны россиянам — в материале «Ъ».

С 1 июня медико-социальная экспертиза в ряде случаев будет проводиться дистанционно. Речь идет о случаях обжалования или осуществлении контроля решений бюро. Решение дистанционной медико-социальной экспертизы объявляется гражданину или его представителю в присутствии специалистов, дающих по нему разъяснение.

Какие сложности могут произойти при получении медико-социальной экспертизы — в материале «Ъ».

С 1 июня начнет действовать запрет на продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции на ярмарках, выставках, с помощью автоматов и дистанционно. Кроме того, будет нельзя открыто демонстрировать вейпы и кальяны в магазинах. Несовершеннолетние не смогут купить вейпы, даже если те не содержат никотина.

Как Госдума принимала новые правила — в материале «Ъ».

С 4 июня расширяется перечень организаций, которые могут осуществлять общественный контроль за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. В него войдут общественные объединения, ассоциации, союзы, фонды и автономные некоммерческие организации.

Что говорили об изменениях в Госдуме — в материале «Ъ».

С 7 июня МВД освобождается от обязанностей по уничтожению оружия, патронов к нему, боеприпасов, изъятых полицией по уголовным делам. Кроме того, МВД будет отвечать за прием и временное хранение изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и основных частей огнестрельного оружия. Территориальные органы Росгвардии получат полномочия на прием от полиции этих вещей, их хранение и уничтожение.

Как изменилось количество преступлений с использованием оружия в России — в материале «Ъ».

С 15 июня расширяется перечень товаров для параллельного импорта. В него войдут ряд брендов моторных масел, бытовой техники, косметики и парфюмерии, игрушки, детские товары и некоторая продукция IKEA.

Что бизнесмены говорили о перспективах параллельного импорта — в материале «Ъ».

С 17 июня граждане РФ, которые также имеют гражданство Украины, считаются вышедшими из него со дня подачи заявления в МВД России о желании выйти из гражданства Украины.

Что уполномоченный при президенте по правам ребенка сказала о гражданстве эвакуированных из зоны СВО детей — в материале «Ъ».

С 29 июня самозанятые смогут стать обладателями исключительных прав на товарные знаки.

О выдаче кредитов под залог интеллектуальной собственности — в материале «Ъ».

С 30 июня истекает срок действия запрета на экспорт риса и рисовой крупы из России.

Зачем вводились ограничения — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов