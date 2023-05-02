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Коммерсантъ FM
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Львова-Белова заявила, что полученное детьми российское гражданство не отменяет украинское

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Россия проводила эвакуацию, а не насильственную депортацию детей из зоны военного конфликта на Украине. Она подчеркнула, что российская сторона не отменяет украинское гражданство для приехавших детей, а лишь предоставляет им возможность дополнительно получить гражданство РФ.

В ходе интервью для американского VICE News Мария Львова-Белова отметила, что в соответствии с Женевской конвенцией Россия имеет право эвакуировать детей из зоны, где для их жизни и здоровья представляется опасность. В ответ ведущая Изабель Янг указала, что по конвенции эвакуацию должна проводить сторона, не участвующая в конфликте. «Донецкая и Луганская народные республики — не были Украиной. Они были признаны нашим государством независимыми республиками»,— ответила госпожа Львова-Белова.

Марии Львовой-Беловой также задали вопрос, не считает ли она, что предоставление детям с украинским гражданством российских паспортов может рассматриваться как «стирание идентичности». «Гражданство Украины остается же у них. Мы же его не отменяем. Мы не заменяем. Мы дополняем и даем возможность (получить гражданство РФ.— "Ъ"). Это про стирание идентичности?»,— ответила госпожа Львова-Белова.

Госпожа Львова-Белова отметила, что Россия предоставляет возможность изучения украинского языка тем детям, которые выразили такое желание. «Все, что касается наших действий, которые предпринимались в моменте, я могу со 100%-ной уверенностью сказать, что там не было ни грамма политики. Только сопереживание, только любовь. Поэтому я могу точно сказать, что мне не стыдно ни за одно свое действие»,— подчеркнула она.

В середине марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в содействии «незаконному вывозу украинских детей на территорию Российской Федерации».

6 апреля на площадке Совбеза ООН состоялось неформальное заседание по вопросу эвакуации детей из зоны российско-украинского военного конфликта. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что не российские власти, а западные страны отбирают детей у родителей.

На том же заседании Мария Львова-Белова рассказала, что 2 тыс. детей из сиротских домов были эвакуированы в Россию из-за военных действий. Около 1,3 тыс. из них вернулись в детские дома. Остальные дети, по ее словам, сейчас в России и в приемных семьях исключительно с согласия самих детей. Госпожа Львова-Белова также сообщила, что 16 детей, родители которых нашлись, отдыхают в лагерях и ждут воссоединения с семьями.

Подробнее о том, как прошло заседание Совбеза ООН по вопросу эвакуации детей из зон боевых действий,— в материале «Это диалог глухого со слепым».

Милена Костерева

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