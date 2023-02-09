Идея пойдет в залог

В Москве начнут кредитовать бизнес под залог идей. Профильные ведомства решили в пилотном режиме запустить возможность оформлять займы под залог интеллектуальной собственности. Пока опция будет доступна только столичным предпринимателям. Предполагается, что это будет стимулировать развитие креативного и технологического бизнеса. Однако эксперты отмечают, что развитию этого направления кредитования препятствует множество проблем, которые не решаются уже несколько лет. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Закрытие внешних рынков из-за санкций привело к тому, что российские технологические и креативные компании стали активнее развиваться внутри страны, говорят эксперты. Но оказалось, что банки не готовы кредитовать бизнес под залог, например товарных знаков или запатентованных 3D-моделей. Проблема в том, что они считают интеллектуальную собственность высоко-рискованной. Во-первых, ее сложно оценить. А во-вторых, даже если кто-то и поверит в такой актив, то при некоторых обстоятельствах он может моментально обесцениться, отмечает зам председателя комитета РСПП в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов:

«Допустим, у вас есть очень раскрученный товарный знак, все здорово. А потом, например, вы прекращаете работу в РФ по каким-либо причинам, например, судебным. По целому ряду понятных оснований ваш бренд начинает стоить 0 руб. А под него был получен кредит на 1 млрд руб. И что делать банку? Все очень похоже на покупку акций, то есть это не кредитование в чистом виде».

Эксперты уже не один год говорят о необходимости создать понятный инструмент оценки интеллектуальной собственности. Но вопрос до сих пор не решен. Некоторые считают, что заниматься этим должна одна структура, другие, что их должно быть несколько. Пока столичные власти обещают брать почти все возможные риски на себя через Московский гарантийный фонд. Предполагается, что он будет давать гарантию на 95% кредита под залог интеллектуальной собственности. Впрочем, партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников считает, что банки напрасно недооценивают подобные активы:

«Интеллектуальная собственность может представлять достаточно дорогостоящий актив, а иногда и не менее существенный, чем недвижимость. Например, товарные знаки. Когда был конфликт в Natura Siberica, например, полноценного рейдерского захвата компании не получилось в том числе потому, что товарные знаки находились во владении конкретного лица — наследника. Или, помимо товарных знаков, это могут быть, например, изобретения, какие-то ключевые разработки предприятия, за счет которых оно получает свои основные средства».

По данным “Ъ”, к пилотному проекту по поддержке кредитования, столичные власти привлекли Сбербанк. Организация, к слову, уже изучила несколько компаний, которые отобрал московский департамент предпринимательства и инновационного развития. После скоринга оставили лишь 20 компаний. Хотя изначально было подано около двух тысяч заявок.

А когда банк проанализировал сам актив, которые они готовы заложить, то осталось три претендента. Более оптимистичным опытом с “Ъ FM” поделился зампред правления МСП-банка Петр Тарасов. Организация уже четыре года выдает займы под залог патентов на изобретение:

«Когда предприниматель приходит с интеллектуальной собственностью, банк применяет проектный подход. То есть мы смотрим на проект, какой денежный поток он принесет. Исходя из этого, принимаем риск. А интеллектуальная собственность является дополнительным источником обеспечения.

Мы работаем с Роспатентом, который рекомендовал нам несколько оценочных компаний. И когда подходит предприниматель, мы определяем вместе с ним, имеет ли смысл проводить оценку у аккредитованного оценщика, или он предпочитает, чтобы мы взяли его интеллектуальную собственность по минимальной стоимости после экспертизы нашего банка».

В МСП-банке заявляют, что на фоне усиления санкционного давления, организация почти вдвое нарастила объем кредитования под залог интеллектуальной собственности. В планах у правительства нарастить долю креативной экономики до 6% ВВП. При том, что в 2019 году она не превышала 2,5%, писал “Ъ”. Но процесс этот небыстрый, концепция технологического развития России рассчитана до 2030 года.

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Светлана Белова