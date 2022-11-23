Наблюдателей поддержат материально

Госдума одобрила во втором чтении поправки к закону «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания». Документ регулирует деятельность общественных наблюдательных комиссий (ОНК) — региональных правозащитных коллективов, которые защищают права арестованных и осужденных, взаимодействуя с прокуратурой, МВД, ФСИН и СКР. Правительство предлагает компенсировать затраты членов ОНК на текущие расходы и вводит возможность исключать из состава комиссий правозащитников, которые не посещают заключенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Поправки в законодательство об ОНК правительство РФ внесло весной. Изменения, как сообщал “Ъ” (см. номер от 5 апреля), касаются, среди прочего, корректировки требований к некоммерческим организациям, выдвигающим в ОНК своих кандидатов. Так, снижается «срок осуществления правозащитной деятельности», необходимый для выдвижения сотрудников НКО в состав наблюдательных комиссий,— с пяти до трех лет. Пятилетнее ограничение собеседники “Ъ” ранее нередко называли «фильтром», ограничивающим правозащитную деятельность.

Напомним, ОНК созданы в 2008 году для осуществления «контроля соблюдения прав заключенных в местах принудительного содержания». Их представители могут посещать не только СИЗО и колонии, но также центры содержания иностранных граждан, отделы полиции и психбольницы. В ОНК, в зависимости от субъекта, входит от 5 до 40 человек. В октябре 2022 года в России завершилась (см. “Ъ” от 29 сентября) одна из самых массовых ротаций членов ОНК (проходит раз в три года) — она прошла в 43 субъектах. Итоги кампании вызвали критику со стороны правозащитников: собеседники “Ъ”, в частности, отмечали «беспрецедентное» количество представителей силовых ведомств в составах ОНК.

Выдвигать кандидата в ОНК могут любые общественные объединения, кроме политических партий, религиозных конфессий и НКО из реестров иноагентов. Новыми поправками список организаций предлагается расширить до ассоциаций, союзов, фондов и автономных некоммерческих организаций (АНО). Ко второму чтению список выдвигающих организаций хотели дополнить и религиозными объединениями. Зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов пояснял: «РПЦ активно занимается ресоциализацией заключенных, но не имеет права выдвинуть людей в ОНК, и священники попадают туда через выдвижение от других организаций». Однако из текста проекта следует, что религиозные организации в перечень не вошли.

Кандидатуры в ОНК утверждает Совет Общественной палаты РФ, но исключать людей из состава ОНК палата не имеет права. Этот момент предлагается изменить, наделив совет ОП РФ правом исключать из комиссий тех правозащитников, которые не посещает СИЗО и колонии. Согласно действующей редакции закона, полномочия члена ОНК могут быть прекращены либо по инициативе его самого, либо «в случае грубого нарушения кодекса этики ОНК», обращает внимание ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников. «Поправка должна увеличить КПД комиссий»,— пояснил “Ъ” господин Мельников.

Еще одно новшество касается расходов на проезд, средства связи и печать документов правозащитников — сейчас члены ОНК берут их на себя. Согласно документу, траты предложено компенсировать ОП РФ. «Работа членов ОНК не оплачивается, бензин, питание и проживание тоже. Например, в Хабаровске, где колония может быть удалена от центра на 900 км, эта поправка о возмещении очень важна»,— рассказывает Алексей Мельников.

Поправки правительства вводят также положения о независимости ОНК от органов госвласти, местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций. Документ закрепляют «недопустимость» вмешательства политических партий, международных и иностранных организаций в сферу деятельности комиссий. Политическим партиям также запрещено выдвигать кандидатов в члены ОНК. «Представители партий не могут быть объективны в своей правозащитной деятельности, если дело касается их оппонентов или сторонников,— уверен господин Мельников.— Политика, митинги, выборы, законодательство — это их площадки, пусть работают на них. ОНК — это независимый орган, он работает в интересах закона и граждан, находящихся в местах принудительного содержания».

Мария Старикова