Песков: согласована схема, по которой «Троица» будет перемещена в храм Христа Спасителя

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что после передачи иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви (РПЦ) она будет размещена в храме Христа Спасителя в Москве. По его словам, сама схема уже согласована. В храме икону осмотрит группа специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Икона «Троица»

Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра Икона «Троица»

Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

«Согласована схема, по которой икона с соблюдением всех требований будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов будет принимать решение о реставрации, которая начнется после определенного времени»,— сказал господин Песков во время конф-колла.

Патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в московский храм Христа Спасителя на празднование Троицы — 4 июня.

17 мая директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила, что передача иконы несет риски. Комиссия по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета Российской академии наук «История мировой культуры» обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой предотвратить разрушение «Троицы».

О ситуации с иконой — в публикации «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».