Прокатная десятка

25 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых биографическая драма «Быть Сальвадором Дали» с Беном Кингсли и боевик «Беглец», главную роль в котором исполнил Джерард Батлер. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Быть Сальвадором Дали
- Режиссер: Мэри Хэррон
- В ролях: Бен Кингсли, Барбара Зукова, Эзра Миллер, Кристофер Брини, Руперт Грейвз
- Жанр: драма, биография / США, Франция, Великобритания / 104 мин.
- В прокате: с 25 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «В качестве рассказчика выступает молодой галерист Джеймс Линтон (Кристофер Брини). В 1985 году он смотрит по телевизору повтор старой игровой передачи "What’s My Line?", в которой Дали (Бен Кингсли) когда-то был гостем, приуроченный к печальным новостям: художник пострадал во время пожара в собственном доме, и его жизнь висит на волоске. Это служит толчком к тому, чтобы запустить калейдоскоп воспоминаний Джеймса, и он мысленно возвращается в 1974 год, когда был совсем юным провинциалом, приехавшим в Нью-Йорк со Среднего Запада, чтобы изучать искусство.
Хозяин галереи (Александр Байер), в которой Джеймс тогда работал, отправляет его с каким-то мелким поручением к своему самому прославленному и приносящему самую большую прибыль клиенту — Сальвадору Дали. Прибыв на место, молодой человек оказывается мгновенно очарован богемной обстановкой, цветником окружающих художника юных красавиц, их нарядами, разговорами, мелькающими в толпе приближенных знаменитостями вроде Элиса Купера (Марк Маккенна) и Аманды Лир (Андреа Пежич), последней музы сюрреалиста. И конечно, самим Дали, блистательно исполняющим роль эксцентричного гения. Он Джеймса не замечает, но тот привлекает внимание Галы Дали (Барбара Зукова), и она требует, чтобы смазливый паренек непременно пришел к ним снова».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Сюр про сыр» и «Старость сюрреализма».
Иллюзия побега
- Режиссер: Каролине Люнгбю
- В ролях: Мария Бах Хансен, Миккель Боэ Фёльсгор, Мило Ольсен
- Жанр: триллер, драма / Дания / 105 мин.
- Слоган: «Бойся своих желаний»
- В прокате: с 25 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Бойтесь своих желаний, гласит старинная максима. Наглядное, хоть и несколько запоздалое доказательство ее справедливости получает в дебютной работе Каролине Лонгбю супружеская пара из, что называется, креативного класса: Тайт (Миккель Боэ Фёльсгор) и Стине (Мария Бах Хансен). Он редактор на радио, она журналистка, которая мечтает написать роман, но, когда ты работающая мать совсем еще маленького ребенка, что-то постоянно отвлекает. Помимо семейных забот обоих утомила постоянным шумом и стрессом жизнь в Копенгагене, поэтому они решаются на эксперимент — отправляются вместе с сыном Немо (Мило Ольсен) и псом Тарзаном в лес, где должны будут прожить целый год с электричеством и водопроводом, но без сотовой связи и других способов коммуникации с окружающим миром, кроме почтового ящика на ближайшей дорожной развилке. Но поскольку в полной тишине современные интеллектуалы находиться все-таки не могут, то свой опыт они собираются фиксировать и обсуждать в подкасте, записи которого Тайт будет почтой отправлять на свою радиостанцию… К вящему неудовольствию обоих, особенно Тайта, оказывается, что в лесу они вовсе не одни».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Чаща для размышлений».
Беглец
- Режиссер: Рик Роман Во
- В ролях: Джерард Батлер, Навид Негабан, Али Фазал, Бахадор Фолади, Оливия-Мэй Барретт
- Жанр: боевик, триллер / США / 120 мин.
- Слоган: «30 часов на спасение»
- В прокате: с 25 мая
Кинопрокатчик «Global Film»: «Сотрудник ЦРУ Том Харрис провалил свою миссию, и его личность была раскрыта. Теперь агенту предстоит бежать из Афганистана. Его по пятам преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ противника. Добраться в Кандагар — единственной шанс на спасение. Здесь героя будут ждать либо вертолеты союзников, либо пуля с его именем».
Спуск: Новая глава
- Режиссер: Беркли Брэйди
- В ролях: Ханна Эмили Андерсон, Мэдисон Уолш, Хелен Белай, Гриффин Корк, Арджан Гилл
- Жанр: ужасы / Канада / 85 мин.
- Слоган: «Спустись в глубину своего страха»
- В прокате: с 25 мая
Кинопрокатчик «Russian World Vision»: «Джой, пережившая домашнее насилие, присоединяется к своей подруге Кармен и ее терапевтической группе на уединенном ретрите на выходных в канадских Скалистых горах. Во главе с загадочным доктором Данли, чьи методы являются экспериментальными и временами сомнительными с точки зрения Джой, опыт в конечном итоге разрушает границу между реальностью и заблуждением. Джой начинает подозревать, что их преследует ее обидчик, хотя на самом деле вся группа будет вынуждена противостоять угрозе, еще более ужасающей, чем монстры из прошлого».
Хитровка. Знак четырех
- Режиссер: Карен Шахназаров
- В ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных
- Жанр: детектив, комедия / Россия / 129 мин.
- В прокате: с 18 мая
Кинопрокатчик «Каропрокат»: «Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского "дна". Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым».
Большая или маленькая ложь
- Режиссер: Майкл Марен
- В ролях: Майкл Шеннон, Кейт Хадсон, Дон Джонсон, Пейтон Лист, Зак Брафф
- Жанр: комедия / США / 101 мин.
- В прокате: с 18 мая
Кинокритик Андрей Плахов: «Главный герой по фамилии Шрайвер (Майкл Шеннон) работает уборщиком, сантехником, в общем, парнем на подхвате в многоквартирном нью-йоркском доме. Он поставил крест на своих амбициях, если они и были, живет бобылем с рыжим котом и тихо спивается в компании такого же, как он, опустившегося маргинала. Вдруг Шрайвер получает письмо из вымышленного университета Ахерон с приглашением на литературный фестиваль, который организует писательница и преподавательница профессор Симона Клири (Кейт Хадсон). Фестиваль, проводимый в провинциальной глуши, вымирает, его давно не посещали знаменитости, и ему грозят совсем урезать бюджет. Шрайвера ошибочно принимают за его однофамильца — энигматичного писателя, двадцать лет назад издавшего роман "Время козлов". На пике славы, когда его ждал на очередное чествование Билл Клинтон, автор "манифеста поколения" исчез с литературного горизонта. Нечто навеянное судьбой Сэлинджера и подобных ему литературных затворников, только повернутое в пародийную плоскость. Создатели фильма используют этот сюжет для насмешки над нравами академических, университетских, окололитературных кругов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Большая или маленькая чушь».
Охота
- Режиссер: Ли Джон Джэ
- В ролях: Ли Джон Джэ, Чон У Сон, Чон Хе Джин, Хо Сон Тхэ, Ко Юн Джон
- Жанр: триллер, детектив, боевик / Южная Корея / 125 мин.
- Слоган: «Два соперника. Скрытая правда»
- В прокате: с 18 мая
Обзор «Ъ-Weekend»: «1983 год. Южнокорейский лидер (неназываемый по имени Чон Ду Хван) посещает Вашингтон. Визит сопровождается массовыми демонстрациями эмигрантов, а также покушением на президента, совершенным северокорейским снайпером. Следом срывается уже южнокорейская операция в Токио, в ходе которой потенциальный перебежчик сообщает о наличии "крота" в рядах спецслужб. Поиски северокорейских шпионов обостряются как во внешней, так и во внутренней разведке. За первое направление отвечает Пак Пён Хо (Ли Джон Джэ из "Игры в кальмара"), за второе — Ким Джон До (Чон У Сон из "Хорошего, плохого, долбанутого"). Сотрудники обоих ведомств интенсивно копают под коллег — и сомнительные контакты в итоге обнаруживаются повсюду.
Сюжет ретивого шпионского боевика "Охота" пульсирует в треугольнике исторических событий: жестокое подавление митинга в Кванджу, с которого практически началось правление Чон Ду Хвана в 1980-м, побег пилота ВВС КНДР, прилетевшего на МИГ-19 прямо в Сеул, и — микроспойлер — рангунский теракт в Бирме, опять же связанный с южнокорейским президентом. Пак и Ким по-разному проходят этот тяжелый для родины час, демонстрируя то спецслужбистскую безжалостность, то гражданское сочувствие, а то и вовсе угнетенный патриотизм».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Враги-государства».
Остров иллюзий
- Режиссер: Кертис Дэвид Хардер
- В ролях: Кассандра Нод, Сара Каннинг, Эмили Теннант, Рори Дж. Сапер
- Жанр: ужасы, триллер, детектив / США / 92 мин.
- Слоган: «Что скрывает каждый блогер»
- В прокате: с 18 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Подписчики и лайки в соцсетях, внимание общественности и, как следствие, контракты со спонсорами и деньги. Все это имеется у Мэдисон (Эмили Теннант), симпатичной блондинки, которая постит свои красивые фоточки на фоне закатов и пейзажей в сопровождении глубокомысленных подписей о саморазвитии и неплохо на этом зарабатывает.
Впрочем, бойфренд по имени Райан (Рори Дж. Сапер) у нее тоже имеется, но его функции в фильме еще более служебные, чем в "Одинокой белой женщине". Хотя именно коллизия с Райаном становится отправной точкой сюжета: он не смог сопровождать Мэдисон в запланированной поездке в Таиланд, и ей приходится отправляться туда в одиночку, из-за чего ее настроение совсем не такое радужно-позитивное, как предполагает ее публичный имидж. Однако ее грусть вскоре развеивает другая одинокая путешественница, которая представляется только инициалами CW (Кассандра Нод). Девушки знакомятся в баре отеля, и вот уже новая подруга предлагает Мэдисон показать достопримечательности и морально поддерживает, когда у нее неожиданно крадут паспорт. В ожидании нового документа они вместе отправляются в уединенный дом CW где-то в джунглях, а оттуда — на морскую прогулку на затерянный остров».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Против ЛОМов есть приемы».
Мама мафия
- Режиссер: Кэтрин Хардвик
- В ролях: Моника Беллуччи, Алессандро Брессанелло, Эдуардо Скарпетта, Тони Коллетт, Томми Роджер
- Жанр: боевик, комедия, криминал / Великобритания, Италия, США / 101 мин.
- Слоган: «Из домохозяйки в крестную мать»
- В прокате: с 11 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Кристин Бальбано — типичная сорокалетняя жительница американской субурбии (играющей ее Тони Коллетт на самом деле пятьдесят). Она работает в рекламном агентстве, где начальники-мужчины пренебрежительно отмахиваются от ее идей и отдают ее контракты молодому коллеге (Йонв Джозеф). Дома Кристин заботится о сыне Доминике (Томми Роджер) и инфантильном муже Поле (Тим Дайш), воображающем себя музыкантом, но на самом деле — бездельнике, сидящем у жены на шее. И как раз в момент, когда героиня пытается одновременно справиться с тоской по сыну, уехавшему в колледж, очередными проблемами на работе и шокирующим открытием, что муж ей изменяет, она получает звонок с незнакомого номера из Италии. Женщина по имени Бьянка (Моника Беллуччи) сообщает ей, что ее дедушка Джузеппе Бальбано (Алессандро Брессанелло) скончался, завещав внучке свой бизнес, и ей немедленно следует вступить в права наследования…
Кристин прилетает в Рим, где прямо в аэропорту ее буквально сбивает с ног красавчик по имени Лоренцо (Джулио Корсо), который немедленно просит у нее номер телефона. Но прежде чем начать вместе с ним воплощать в жизнь вышеупомянутый тревелог, Кристин должна разобраться в делах дедушки, который, как зрители, естественно, уже догадались, был не кем иным, как главой мафиозного клана».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Крестная внучка».
Кто убил BlackBerry
- Режиссер: Мэтт Джонсон
- В ролях: Джей Барушель, Гленн Хауэртон, Мэтт Джонсон, Кэри Элвес, Сол Рубинек
- Жанр: биография, драма, комедия / Канада / 119 мин.
- Слоган: «Чем выше взлетаешь, тем больнее падать»
- В прокате: с 11 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «В 1997 году юные охламоны Майк Лазаридис (Джей Барушель) и Даг Фрегин (Мэтт Джонсон) из города Ватерлоо, что в канадской провинции Онтарио, руководившие раздолбайской конторой под названием Research in Motion, придумали первый мобильный телефон, совмещавший помимо чисто телефонных также функции пейджера и персонального компьютера. Проще говоря, первый смартфон — идеальный для своей эпохи девайс для бизнесменов. Заручившись сотрудничеством корпоративной акулы Джима Болсли (Гленн Хауэртон), они сменили название фирмы на "Ежевику" (слово blackberry переводится именно так) и десять лет спустя контролировали ни больше ни меньше как 45% мирового рынка. Их продукцией пользовались, тем самым рекламируя их, президент Барак Обама и Министерство обороны США. А потом на рынке мобильной связи появился айфон, и звезда канадских вундеркиндов, вдобавок еще и уличенных в махинациях на рынке ценных бумаг, стремительно закатилась».