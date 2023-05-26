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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино 27–28 мая

25 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых биографическая драма «Быть Сальвадором Дали» с Беном Кингсли и боевик «Беглец», главную роль в котором исполнил Джерард Батлер. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».

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Быть Сальвадором Дали
Иллюзия побега
Беглец
Спуск: Новая глава
Хитровка. Знак четырех
Большая или маленькая ложь
Охота
Остров иллюзий
Мама мафия
Кто убил BlackBerry
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Быть Сальвадором Дали (Dalíland, 2022)

Быть Сальвадором Дали

  • Режиссер: Мэри Хэррон
  • В ролях: Бен Кингсли, Барбара Зукова, Эзра Миллер, Кристофер Брини, Руперт Грейвз
  • Жанр: драма, биография / США, Франция, Великобритания / 104 мин.
  • В прокате: с 25 мая

Кинокритик Юлия Шагельман: «В качестве рассказчика выступает молодой галерист Джеймс Линтон (Кристофер Брини). В 1985 году он смотрит по телевизору повтор старой игровой передачи "What’s My Line?", в которой Дали (Бен Кингсли) когда-то был гостем, приуроченный к печальным новостям: художник пострадал во время пожара в собственном доме, и его жизнь висит на волоске. Это служит толчком к тому, чтобы запустить калейдоскоп воспоминаний Джеймса, и он мысленно возвращается в 1974 год, когда был совсем юным провинциалом, приехавшим в Нью-Йорк со Среднего Запада, чтобы изучать искусство.

Хозяин галереи (Александр Байер), в которой Джеймс тогда работал, отправляет его с каким-то мелким поручением к своему самому прославленному и приносящему самую большую прибыль клиенту — Сальвадору Дали. Прибыв на место, молодой человек оказывается мгновенно очарован богемной обстановкой, цветником окружающих художника юных красавиц, их нарядами, разговорами, мелькающими в толпе приближенных знаменитостями вроде Элиса Купера (Марк Маккенна) и Аманды Лир (Андреа Пежич), последней музы сюрреалиста. И конечно, самим Дали, блистательно исполняющим роль эксцентричного гения. Он Джеймса не замечает, но тот привлекает внимание Галы Дали (Барбара Зукова), и она требует, чтобы смазливый паренек непременно пришел к ним снова».

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Сюр про сыр» и «Старость сюрреализма».

Иллюзия побега (Superposition, 2023)

Иллюзия побега

  • Режиссер: Каролине Люнгбю
  • В ролях: Мария Бах Хансен, Миккель Боэ Фёльсгор, Мило Ольсен
  • Жанр: триллер, драма / Дания / 105 мин.
  • Слоган: «Бойся своих желаний»
  • В прокате: с 25 мая

Кинокритик Юлия Шагельман: «Бойтесь своих желаний, гласит старинная максима. Наглядное, хоть и несколько запоздалое доказательство ее справедливости получает в дебютной работе Каролине Лонгбю супружеская пара из, что называется, креативного класса: Тайт (Миккель Боэ Фёльсгор) и Стине (Мария Бах Хансен). Он редактор на радио, она журналистка, которая мечтает написать роман, но, когда ты работающая мать совсем еще маленького ребенка, что-то постоянно отвлекает. Помимо семейных забот обоих утомила постоянным шумом и стрессом жизнь в Копенгагене, поэтому они решаются на эксперимент — отправляются вместе с сыном Немо (Мило Ольсен) и псом Тарзаном в  лес, где должны будут прожить целый год с электричеством и водопроводом, но без сотовой связи и других способов коммуникации с окружающим миром, кроме почтового ящика на ближайшей дорожной развилке. Но поскольку в полной тишине современные интеллектуалы находиться все-таки не могут, то свой опыт они собираются фиксировать и обсуждать в подкасте, записи которого Тайт будет почтой отправлять на свою радиостанцию… К вящему неудовольствию обоих, особенно Тайта, оказывается, что в лесу они вовсе не одни».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Чаща для размышлений».

Беглец (Kandahar, 2023)

Беглец

  • Режиссер: Рик Роман Во
  • В ролях: Джерард Батлер, Навид Негабан, Али Фазал, Бахадор Фолади, Оливия-Мэй Барретт
  • Жанр: боевик, триллер / США / 120 мин.
  • Слоган: «30 часов на спасение»
  • В прокате: с 25 мая

Кинопрокатчик «Global Film»: «Сотрудник ЦРУ Том Харрис провалил свою миссию, и его личность была раскрыта. Теперь агенту предстоит бежать из Афганистана. Его по пятам преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ противника. Добраться в Кандагар — единственной шанс на спасение. Здесь героя будут ждать либо вертолеты союзников, либо пуля с его именем».

Спуск: Новая глава (Dark Nature, 2022)

Спуск: Новая глава

  • Режиссер: Беркли Брэйди
  • В ролях: Ханна Эмили Андерсон, Мэдисон Уолш, Хелен Белай, Гриффин Корк, Арджан Гилл
  • Жанр: ужасы / Канада / 85 мин.
  • Слоган: «Спустись в глубину своего страха»
  • В прокате: с 25 мая

Кинопрокатчик «Russian World Vision»: «Джой, пережившая домашнее насилие, присоединяется к своей подруге Кармен и ее терапевтической группе на уединенном ретрите на выходных в канадских Скалистых горах. Во главе с загадочным доктором Данли, чьи методы являются экспериментальными и временами сомнительными с точки зрения Джой, опыт в конечном итоге разрушает границу между реальностью и заблуждением. Джой начинает подозревать, что их преследует ее обидчик, хотя на самом деле вся группа будет вынуждена противостоять угрозе, еще более ужасающей, чем монстры из прошлого».

Хитровка. Знак четырёх (2023)

Хитровка. Знак четырех

  • Режиссер: Карен Шахназаров
  • В ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных
  • Жанр: детектив, комедия / Россия / 129 мин.
  • В прокате: с 18 мая

Кинопрокатчик «Каропрокат»: «Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского "дна". Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым».

Большая или маленькая ложь (A Little White Lie, 2022)

Большая или маленькая ложь

  • Режиссер: Майкл Марен
  • В ролях: Майкл Шеннон, Кейт Хадсон, Дон Джонсон, Пейтон Лист, Зак Брафф
  • Жанр: комедия / США / 101 мин.
  • В прокате: с 18 мая

Кинокритик Андрей Плахов: «Главный герой по фамилии Шрайвер (Майкл Шеннон) работает уборщиком, сантехником, в общем, парнем на подхвате в многоквартирном нью-йоркском доме. Он поставил крест на своих амбициях, если они и были, живет бобылем с рыжим котом и тихо спивается в компании такого же, как он, опустившегося маргинала. Вдруг Шрайвер получает письмо из вымышленного университета Ахерон с приглашением на литературный фестиваль, который организует писательница и преподавательница профессор Симона Клири (Кейт Хадсон). Фестиваль, проводимый в провинциальной глуши, вымирает, его давно не посещали знаменитости, и ему грозят совсем урезать бюджет. Шрайвера ошибочно принимают за его однофамильца — энигматичного писателя, двадцать лет назад издавшего роман "Время козлов". На пике славы, когда его ждал на очередное чествование Билл Клинтон, автор "манифеста поколения" исчез с литературного горизонта. Нечто навеянное судьбой Сэлинджера и подобных ему литературных затворников, только повернутое в пародийную плоскость. Создатели фильма используют этот сюжет для насмешки над нравами академических, университетских, окололитературных кругов».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Большая или маленькая чушь».

Охота (Heonteu, 2022)

Охота

  • Режиссер: Ли Джон Джэ
  • В ролях: Ли Джон Джэ, Чон У Сон, Чон Хе Джин, Хо Сон Тхэ, Ко Юн Джон
  • Жанр: триллер, детектив, боевик / Южная Корея / 125 мин.
  • Слоган: «Два соперника. Скрытая правда»
  • В прокате: с 18 мая

Обзор «Ъ-Weekend»: «1983 год. Южнокорейский лидер (неназываемый по имени Чон Ду Хван) посещает Вашингтон. Визит сопровождается массовыми демонстрациями эмигрантов, а также покушением на президента, совершенным северокорейским снайпером. Следом срывается уже южнокорейская операция в Токио, в ходе которой потенциальный перебежчик сообщает о наличии "крота" в рядах спецслужб. Поиски северокорейских шпионов обостряются как во внешней, так и во внутренней разведке. За первое направление отвечает Пак Пён Хо (Ли Джон Джэ из "Игры в кальмара"), за второе — Ким Джон До (Чон У Сон из "Хорошего, плохого, долбанутого"). Сотрудники обоих ведомств интенсивно копают под коллег — и сомнительные контакты в итоге обнаруживаются повсюду.

Сюжет ретивого шпионского боевика "Охота" пульсирует в треугольнике исторических событий: жестокое подавление митинга в Кванджу, с которого практически началось правление Чон Ду Хвана в 1980-м, побег пилота ВВС КНДР, прилетевшего на МИГ-19 прямо в Сеул, и — микроспойлер — рангунский теракт в Бирме, опять же связанный с южнокорейским президентом. Пак и Ким по-разному проходят этот тяжелый для родины час, демонстрируя то спецслужбистскую безжалостность, то гражданское сочувствие, а то и вовсе угнетенный патриотизм».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Враги-государства».

Остров иллюзий (Influencer, 2022)

Остров иллюзий

  • Режиссер: Кертис Дэвид Хардер
  • В ролях: Кассандра Нод, Сара Каннинг, Эмили Теннант, Рори Дж. Сапер
  • Жанр: ужасы, триллер, детектив / США / 92 мин.
  • Слоган: «Что скрывает каждый блогер»
  • В прокате: с 18 мая

Кинокритик Юлия Шагельман: «Подписчики и лайки в соцсетях, внимание общественности и, как следствие, контракты со спонсорами и деньги. Все это имеется у Мэдисон (Эмили Теннант), симпатичной блондинки, которая постит свои красивые фоточки на фоне закатов и пейзажей в сопровождении глубокомысленных подписей о саморазвитии и неплохо на этом зарабатывает.

Впрочем, бойфренд по имени Райан (Рори Дж. Сапер) у нее тоже имеется, но его функции в фильме еще более служебные, чем в "Одинокой белой женщине". Хотя именно коллизия с Райаном становится отправной точкой сюжета: он не смог сопровождать Мэдисон в запланированной поездке в Таиланд, и ей приходится отправляться туда в одиночку, из-за чего ее настроение совсем не такое радужно-позитивное, как предполагает ее публичный имидж. Однако ее грусть вскоре развеивает другая одинокая путешественница, которая представляется только инициалами CW (Кассандра Нод). Девушки знакомятся в баре отеля, и вот уже новая подруга предлагает Мэдисон показать достопримечательности и морально поддерживает, когда у нее неожиданно крадут паспорт. В ожидании нового документа они вместе отправляются в уединенный дом CW где-то в джунглях, а оттуда — на морскую прогулку на затерянный остров».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Против ЛОМов есть приемы».

Мама мафия (Mafia Mamma, 2023)

Мама мафия

  • Режиссер: Кэтрин Хардвик
  • В ролях: Моника Беллуччи, Алессандро Брессанелло, Эдуардо Скарпетта, Тони Коллетт, Томми Роджер
  • Жанр: боевик, комедия, криминал / Великобритания, Италия, США / 101 мин.
  • Слоган: «Из домохозяйки в крестную мать»
  • В прокате: с 11 мая

Кинокритик Юлия Шагельман: «Кристин Бальбано — типичная сорокалетняя жительница американской субурбии (играющей ее Тони Коллетт на самом деле пятьдесят). Она работает в рекламном агентстве, где начальники-мужчины пренебрежительно отмахиваются от ее идей и отдают ее контракты молодому коллеге (Йонв Джозеф). Дома Кристин заботится о сыне Доминике (Томми Роджер) и инфантильном муже Поле (Тим Дайш), воображающем себя музыкантом, но на самом деле — бездельнике, сидящем у жены на шее. И как раз в момент, когда героиня пытается одновременно справиться с тоской по сыну, уехавшему в колледж, очередными проблемами на работе и шокирующим открытием, что муж ей изменяет, она получает звонок с незнакомого номера из Италии. Женщина по имени Бьянка (Моника Беллуччи) сообщает ей, что ее дедушка Джузеппе Бальбано (Алессандро Брессанелло) скончался, завещав внучке свой бизнес, и ей немедленно следует вступить в права наследования…

Кристин прилетает в Рим, где прямо в аэропорту ее буквально сбивает с ног красавчик по имени Лоренцо (Джулио Корсо), который немедленно просит у нее номер телефона. Но прежде чем начать вместе с ним воплощать в жизнь вышеупомянутый тревелог, Кристин должна разобраться в делах дедушки, который, как зрители, естественно, уже догадались, был не кем иным, как главой мафиозного клана».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Крестная внучка».

Кто убил BlackBerry (BlackBerry, 2023)

Кто убил BlackBerry

  • Режиссер: Мэтт Джонсон
  • В ролях: Джей Барушель, Гленн Хауэртон, Мэтт Джонсон, Кэри Элвес, Сол Рубинек
  • Жанр: биография, драма, комедия / Канада / 119 мин.
  • Слоган: «Чем выше взлетаешь, тем больнее падать»
  • В прокате: с 11 мая

Кинокритик Михаил Трофименков: «В 1997 году юные охламоны Майк Лазаридис (Джей Барушель) и Даг Фрегин (Мэтт Джонсон) из города Ватерлоо, что в канадской провинции Онтарио, руководившие раздолбайской конторой под названием Research in Motion, придумали первый мобильный телефон, совмещавший помимо чисто телефонных также функции пейджера и персонального компьютера. Проще говоря, первый смартфон — идеальный для своей эпохи девайс для бизнесменов. Заручившись сотрудничеством корпоративной акулы Джима Болсли (Гленн Хауэртон), они сменили название фирмы на "Ежевику" (слово blackberry переводится именно так) и десять лет спустя контролировали ни больше ни меньше как 45% мирового рынка. Их продукцией пользовались, тем самым рекламируя их, президент Барак Обама и Министерство обороны США. А потом на рынке мобильной связи появился айфон, и звезда канадских вундеркиндов, вдобавок еще и уличенных в махинациях на рынке ценных бумаг, стремительно закатилась».

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