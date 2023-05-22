Против ЛОМов есть приемы

В прокат вышел триллер «Остров иллюзий» (Influencer) Кертиса Дэвида Хардера. Авторы дополнили жанровую конструкцию, успешно обкатанную еще в последнее десятилетие прошлого века, современными реалиями соцсетей и дипфейков. Результат, по мнению Юлии Шагельман, вышел хоть и не слишком оригинальным, но вполне увлекательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поездка за красивыми кадрами для соцсетей приносит Мэдисон (Эмили Теннант, слева) совсем не виртуальные бедствия

Фото: Global Film Поездка за красивыми кадрами для соцсетей приносит Мэдисон (Эмили Теннант, слева) совсем не виртуальные бедствия

Фото: Global Film

Жанр эротического триллера, пышно расцветший в 1980-е годы, в основном строился на мужских страхах, которые успешно эксплуатировал еще Хичкок. Расширение прав и возможностей женщин в обществе и профессиональной сфере их только усилило: что, если пол, считавшийся когда-то слабым, наберет такую силу, что мужчины совсем перестанут его контролировать? Эта паранойя породила демонических героинь таких фильмов, как «Зазубренное лезвие» (1985) и «Роковое влечение» (1987). С началом следующего десятилетия эротика в триллерах оставалась, но фокус сместился: теперь уже женщины, которые должны были в соответствии с идеалами нового времени справляться на отлично и с работой, и с личной/семейной жизнью, начали опасаться, что их могут вытеснить из этих сфер более успешные товарки. Пожалуй, наиболее наглядно эти страхи воплотились в «Одинокой белой женщине» (1992), где соседка по квартире, сначала прикидывавшаяся подругой, в буквальном смысле захотела подменить собой главную героиню — в ее доме, работе и постели бойфренда.

В наше время молодые женщины уже настолько самостоятельны, что постели и бойфренды их интересуют мало. То ли дело подписчики и лайки в соцсетях, внимание общественности и, как следствие, контракты со спонсорами и деньги. Все это имеется у Мэдисон (Эмили Теннант), симпатичной блондинки, которая постит свои красивые фоточки на фоне закатов и пейзажей в сопровождении глубокомысленных подписей о саморазвитии и неплохо на этом зарабатывает.

Впрочем, бойфренд по имени Райан (Рори Дж. Сапер) у нее тоже имеется, но его функции в фильме еще более служебные, чем в «Одинокой белой женщине». Хотя именно коллизия с Райаном становится отправной точкой сюжета: он не смог сопровождать Мэдисон в запланированной поездке в Таиланд, и ей приходится отправляться туда в одиночку, из-за чего ее настроение совсем не такое радужно-позитивное, как предполагает ее публичный имидж.

Однако ее грусть вскоре развеивает другая одинокая путешественница, которая представляется только инициалами CW (Кассандра Нод). Девушки знакомятся в баре отеля, и вот уже новая подруга предлагает Мэдисон показать достопримечательности и морально поддерживает, когда у нее неожиданно крадут паспорт. В ожидании нового документа они вместе отправляются в уединенный дом CW где-то в джунглях, а оттуда — на морскую прогулку на затерянный остров.

И вот тут-то выясняется, что появление незнакомки на орбите Мэдисон было совсем не случайным: на этот остров она уже не впервые привозит таких вот наивных и одновременно зацикленных на себе звездочек соцсетей, оставляет их там на верную погибель, а сама в прямом смысле присваивает их жизни. Благо теперь, в отличие от 1992 года, ей даже не надо для этого менять внешность. Достаточно владения фотошопом, умения вскрывать пароли, программы по изменению голоса — и никто из сотен тысяч подписчиков не заметит подвоха, ведь в сети все будет выглядеть так же, как раньше. Даже заподозривший неладное Райан будет долго верить сетевому образу больше, чем собственным глазам.

Кассандра Нод выступает достойной продолжательницей вереницы адских подруг, соседок, нянь, любовниц и так далее из фильмов 80-х и 90-х. За ее похождениями наблюдаешь с конфузной смесью гадливости и даже некоторого восхищения, как за ядовитой змеей, в любую секунду готовой перестать прикидываться веткой и укусить. Насмотренного зрителя развитие сюжета и его финал вряд ли удивят, однако и скучать в этой тропической поездке никому не придется. Главное, не забывать, что реальность, скрывающаяся за глянцевой картинкой, выставляемой на наше обозрение, вовсе не та, какой хочет казаться.