NYT: американская разведка подозревает украинские спецслужбы в атаке дронов на Кремль

Украинские военные или разведывательные службы могут быть причастны к атаке беспилотников на Кремль в начале мая, считает американская разведка. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Разведка США сделала такой вывод на основании перехваченных сообщений украинской и российской стороны. По словам источников NYT, точных доказательств причастности украинских спецслужб к атаке нет.

По информации NYT, американская разведка точно не может опередить структуру, которая могла стоять за атакой, и были ли президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские чиновники быть в курсе нее. В США считают, что атака беспилотников могла быть частью серии операций, которые проводят без контроля Украины и беспокоят США.

3 мая на Кремль была совершена атака с беспилотников. Никто не пострадал, серьезных разрушений не было. Российские власти считают это террористической акцией и покушением на президента РФ. Украинские власти причастность к ней отрицают.

Олеся Павленко