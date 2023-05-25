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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 456-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 25 мая

ЧВК «Вагнер» начала выводить подразделения из Бахмута (Артемовска). Контрнаступление ВСУ началось несколько дней назад, заявил советник главы офиса президента Украины. Ночью шесть беспилотников были заглушены и посажены, а также сбиты ПВО в разных районах Крыма. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:10. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил премьер-министра Михаила Мишустина дать поручение проработать инициативы о льготном поступлении в вузы участников спецоперации на Украине, а также о приеме в медицинские вузы без экзаменов детей врачей, погибших от коронавируса.

9:55. ЧВК «Вагнер» начала выводить подразделения из Бахмута (Артемовска), сообщила пресс-служба Пригожина.

9:50. Главы Минобороны России и Белоруссии Шойгу и Хренин подписали документы о содержании нестратегического ядерного оружия РФ на белорусской территории — Минобороны Белоруссии.

9:44. Запад ведет против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

9:38. Из Бахмута (Артемовск) и Соледара эвакуированы «около 4,5 тыс. плюс-минус 100 человек», сообщил мэр Шахтерска (Соледар находится в его административном подчинении) Александр Шатов.

9:24. Украинцы, которые незаконно покинули страну, «по окончании войны» могут быть привлечены к ответственности, заявил «РБК-Украина» министр внутренних дел Игорь Клименко.

9:13. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй: Китай поддерживает инициативы стран Европы, если они связаны с поиском первопричин украинского кризиса.

8:51. С 23 июня на территории Украины заработает единый реестр оружия — министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью «РБК-Украина».

8:48. ФСБ сообщила, что накануне 9 мая предотвратила диверсии украинской разведки на Ленинградской и Калининской АЭС.

8:32. Южная Корея рассмотрит поставку боеприпасов на Украину после изучения ситуации на местах, заявил советник президента по национальной безопасности Чо Тхэ Ён. Его слова приводит Yonhap.

8:24. Выпускников школ из приграничных с Украиной регионов могут переводить для сдачи ЕГЭ в более безопасные места, заявил ТАСС заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

8:20. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, контрнаступление ВСУ началось несколько дней назад, уже проводятся «отдельные операции».

8:19. Великобритания будет первой страной, запустившей программу обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16 — журнал Foreign Policy со ссылкой на представителя британского правительства.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:16. Норвегия присоединится к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16, но страна пока не решила, будет ли передавать Украине имеющиеся у нее самолеты — министр обороны Бьорн Арильд Грам.

8:15. По данным газеты Financial Times, в ЕС обсуждают передачу Украине €196,6 млрд прибыли от российских активов, которые заморожены в бельгийском расчетном центре Euroclear.

8:13. В разных районах Крыма ночью были заглушены и посажены, а также сбиты силами ПВО шесть беспилотников, жертв и пострадавших нет — глава региона Аксенов.

8:11. Село Курковичи в Брянской области попало под обстрел, сообщил губернатор Богомаз, пострадавших нет.

8:07. Ночью несколько беспилотников атаковали Севастополь, два из них были сбиты российскими военными, еще несколько — заглушены и посажены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 455-й

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