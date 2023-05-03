СКР квалифицировал атаку беспилотников на Кремль как теракт

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 205 УК (террористический акт) по факту атаки двух беспилотников на Сенатский дворец Кремля, где находится резиденция президента Владимира Путина. Уголовное дело возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. СКР заявил о причастности к атакам Украины.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя»,— говорится в пресс-релизе СКР.

Согласно информации Кремля, попытка атаковать резиденцию Владимира Путина произошла ночью, однако пресс-служба президента сообщила об этом днем сегодня, 3 мая. Кремль назвал произошедшее спланированной террористической акцией Украины и покушением на президента, «проведенными накануне Дня Победы». Владимир Путин в момент атаки находился в резиденции в Ново-Огарево. Президент Украины Владимир Зеленский обвинения в причастности к инциденту отверг.

Лусине Баласян