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Коммерсантъ FM
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В городе очень белые ночи

Они позволяют на ПМЭФ-2023 работать круглые сутки

Наверное, не случайно Петербургский международный экономический форум традиционно проводится в Северной столице в сезон белых ночей. Этот природный феномен обычно отбивает у гостей ПМЭФ привычку спать, позволяя сохранять бодрость и вести диалог круглые сутки. Благо недостатка в темах не будет. На этот раз важны даже не объемы заключенных сделок, чем всегда гордился ПМЭФ, но философское осмысление новой экономической реальности и новых правил игры в ней. Возможно, пришло время пересмотреть возможности бизнеса, делая ставку на дружественные восточные рынки взамен токсичных западных. Тут модный искусственный интеллект не поможет — нужны личные встречи и переговоры с глазу на глаз.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В июньском номере ряд статей мы посвятили повестке Петербургского форума — вопросам оценки макроэкономики, эффективности инвестиций, финансовым стратегиям, даже планам по переориентации туристического рынка с зарубежных курортов на внутренние здравницы. Тем же участникам форума, кто сможет выкроить время между сессиями ПМЭФ и погулять по городу, мы посвятили специальную статью архитектуре града Петра.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

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