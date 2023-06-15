В городе очень белые ночи

Наверное, не случайно Петербургский международный экономический форум традиционно проводится в Северной столице в сезон белых ночей. Этот природный феномен обычно отбивает у гостей ПМЭФ привычку спать, позволяя сохранять бодрость и вести диалог круглые сутки. Благо недостатка в темах не будет. На этот раз важны даже не объемы заключенных сделок, чем всегда гордился ПМЭФ, но философское осмысление новой экономической реальности и новых правил игры в ней. Возможно, пришло время пересмотреть возможности бизнеса, делая ставку на дружественные восточные рынки взамен токсичных западных. Тут модный искусственный интеллект не поможет — нужны личные встречи и переговоры с глазу на глаз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В июньском номере ряд статей мы посвятили повестке Петербургского форума — вопросам оценки макроэкономики, эффективности инвестиций, финансовым стратегиям, даже планам по переориентации туристического рынка с зарубежных курортов на внутренние здравницы. Тем же участникам форума, кто сможет выкроить время между сессиями ПМЭФ и погулять по городу, мы посвятили специальную статью архитектуре града Петра.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин