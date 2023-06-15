Туры по делам

Спрос на посещение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году оказался высоким, несмотря на заметный рост цены размещения и сопутствующих расходов. Но ПМЭФ — далеко не единственный деловой форум, который активно привлекает российский бизнес. «Деньги» выяснили, почему бизнес стал активнее участвовать в деловых мероприятиях и сколько это теперь стоит.

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В прошлом году, согласно данным Росконгресса, в ПМЭФ приняли участие более 14 тыс. человек из 131 страны, включая Россию, поучаствовавшие в 214 деловых мероприятиях. В этом году вряд ли стоит ждать менее впечатляющих цифр, по крайней мере, исходя из данных предварительного спроса. Руководитель отдела по продажам и работе с клиентами Continent Express Алла Ручкина называет интерес к ПМЭФ в этом году стабильным, поясняя, что активнее всего проявляют себя банки, финансовые организации, аудиторские и консалтинговые компании. Управляющий директор компании «Аэроклуб», специализирующейся на деловом туризме, Юлия Липатова говорит о хорошем спросе со стороны флагманских клиентов, работающих в добывающей промышленности, нефтегазовом секторе, металлургии, телекоммуникациях. «Для таких компаний важны всесторонние контакты с органами власти на разных ее уровнях, а также с сообществом инвесторов, возможность участия в национальных проектах, которые курируются правительством и лично президентом»,— рассуждает она.

Косвенно об интересе к ПМЭФ можно судить и исходя из данных об общем числе забронированных мест размещения. Согласно оценкам «Ostrovok.ru Командировки», количество продаж на конец мая было на 24% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Данные «Аэроклуба» в тот же период свидетельствовали о росте числа гостиничных бронирований в Санкт-Петербурге на период проведения ПМЭФ на 50% год к году. А в Nikoliers не исключали, что объекты категорий «четыре звезды» и «пять звезд» могут показать динамичный рост загрузки до 85–100%.

Организационные расходы

По данным на официальном сайте ПМЭФ, базовая цена участия в мероприятии на 1 июня составляла 1,14 млн руб., на старте продаж в январе сумма была заметно меньше — 720 тыс. руб. Но оплатой регистрационного взноса расходы на мероприятие не заканчиваются. На официальном сайте РЖД на 1 июня минимальная цена билета на «Сапсан» с отправлением 14 июня составляла 5,7 тыс. руб. Уехать обратно 17 июня можно было от 4,1 тыс. руб. Минимальная цена перелета из Москвы в Санкт-Петербург 14–17 июня в поисковой выдаче Aviasales составляла 6,4 тыс. руб.

Согласно оценкам «Аэроклуба», 68% сотрудников клиентов компании при этом собирались разместиться в отелях категории «четыре звезды», 20% — «три звезды», а для 7% выбирали объекты, не прошедшие классификацию (квартиры, апартаменты и проч.). «Пятерки» резервировали только для 5% сотрудников. В среднем отели бронировали на две ночи, платя за каждую из них 24 тыс. руб., подсчитывали в «Аэроклубе». Последний показатель, по данным компании, даже снизился — годом ранее он доходил до 33 тыс. руб. Хотя участники рынка приводят разные данные. Например, по оценкам Continent Express, за год цена номеров наиболее популярных категорий «стандарт» и «супериор» на период проведения ПМЭФ в Санкт-Петербурге выросла на 40%. Подобный разрыв — привычная картина при сборе предварительной статистики. Получить объективные оценки у рынка часто можно лишь после завершения мероприятия.

Партнер Commonwealth Partnership Марина Смирнова напоминает, что тариф на размещение в отелях в период ПМЭФ обычно резко увеличивается в сравнении с традиционными летними выходными, особенно — в высокобюджетных средствах размещения. Эксперт вспоминает 2019 год, года тариф в гостиницах уровня luxury в Санкт-Петербурге на период ПМЭФ вырос на 68%, до 52 тыс. руб. за ночь. Казалось, существенно, но в 2021 году этому показателю удалось достичь рекордного уровня за последние пять лет наблюдений — 86 тыс. руб. за ночь. Средний по городу тариф в этом году, по мнению госпожи Смирновой, вероятно, зафиксируется на уровне 18–20 тыс. руб. за ночь, после 17 тыс. руб. в период проведения форума годом ранее.

Альтернативные направления

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Алла Ручкина среди наиболее востребованных у бизнеса в этом году мероприятий вспоминает проходивший в Шанхае Российско-китайский бизнес-форум: на него часто ездили представители банковского сектора и добывающей промышленности. Юлия Липатова констатирует, что в части международных отраслевых мероприятий фокус бизнеса вполне ожидаемо сместился на страны постсоветского пространства, Африку и Ближний Восток. В числе приоритетных направлений эксперт выделяет Казахстан, Узбекистан и ОАЭ. Пока, согласно существующим анонсам, в этих странах запланированы преимущественно отраслевые события.

Например, в Алматы в октябре пройдет Международная стоматологическая выставка (Cadex), но регистрация на мероприятие пока не открыта. В ОАЭ в конце июня будет проходить World Vape Show, вход на мероприятие предполагается свободный. Здесь же в октябре запланирована посвященная информационным технологиям GITEX Global.

В Китай российский бизнес, помимо отраслевых мероприятий, традиционно привлекает Кантонская ярмарка экспортных и импортных товаров (Canton Fair). Очередной этап мероприятия запланирован на предстоящие октябрь—ноябрь. Но цена участия на официальном сайте события пока не приводится. Альтернативным вариантом может стать посещение в ноябре China International Import Expo в Шанхае.

Активность бизнеса сохраняется высокой и вокруг деловых событий внутри страны. Так, Алла Ручкина рассказывает, что в популярных отелях Москвы были раскуплены практически все номера на период проведения 24–25 мая II Евразийского экономического форума. Участие в этом мероприятии, согласно публикациям на его официальном сайте, было бесплатным. Традиционно крупным деловым мероприятием внутри страны остается и Восточный экономический форум (ВЭФ), который в этом году будет проходить во Владивостоке 12–15 сентября. В прошлом году в мероприятии участвовали 7 тыс. человек из 68 стран. Базовая стоимость участия в период до 15 августа составляет 330,6 тыс. руб., а затем, согласно заявленному графику, вырастет до 400 тыс. руб.

Камерные встречи

Хотя не всегда интерес бизнеса сконцентрирован именно на масштабных мероприятиях. Управляющий партнер Magnum Hunt Executive Search Юлия Крижевич обращает внимание на то, что в последнее время все большую значимость для бизнеса приобретают отраслевые практические мероприятия. «Компаниям в первую очередь нужна площадка для профессионального общения, и уже во вторую — для решения имиджевых задач»,— рассуждает она. Эксперт считает, что у многих представителей бизнеса в моменте происходит перестройка и часть задач пока не имеет единых мнений: руководители и специалисты компаний заинтересованы в возможности встретиться с коллегами в одном месте, обсудить, у кого что происходит, обменяться мнениями, наладить новые связи и получить новые контакты. Именно эти функции лучше всего выполняют отраслевые мероприятия, считает госпожа Крижевич.

Мнение эксперта подтверждается успешным началом года в сегменте MICE-мероприятий в целом, большая часть из которых сформирована отраслевыми встречами и семинарами. Так, согласно подсчетам «Аэроклуб Тура», в первом квартале суммарная стоимость реализованных событий выросла на 20% год к году, незначительную позитивную динамику удалось зафиксировать и относительно допандемийного 2019 года. В «Випсервисе» фиксировали рост на 30–35% год к году по количеству состоявшихся событий. Рост числа проводимых мероприятий на 50% за год ранее отмечали и отельеры: в период весеннего делового сезона они происходили фактически ежедневно и свободных мест в популярных отелях не было. Достаточно высокая активность, судя по всему, сохранится и в период осеннего делового сезона.

Уверенный спрос на рынке преимущественно связывали с реализацией отложенного спроса и общего завершения для сегмента периода пандемийныйх потрясений, по крайней мере — в настроениях бизнеса. Согласно наблюдениям отельеров, оживление в части спроса на мероприятия чувствуется фактически во всех отраслях. Такая активность вполне может быть продиктована стремлением российского бизнеса как найти новых партнеров взамен ушедших из страны игроков, так и занять ниши, освободившиеся после сокращения присутствия в стране международных компаний.

Александра Мерцалова