Четверть века рекордов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится уже в 26-й раз. Первый состоялся еще в прошлом веке, в 1997 году. В нем принимают участие главы государств, руководители международных организаций и крупнейших мировых компаний. В панельных дискуссиях, круглых столах, теледебатах, бизнес-диалогах участвуют ведущие мировые экономисты. За прошедшие четверть века число участников форума выросло на порядок, число стран-участниц составляет около трех четвертей от числа стран—членов ООН, на каждом форуме заключаются сотни сделок на десятки миллиардов долларов. Вспомним главные цифры ПМЭФ прошлых лет.
ПМЭФ в цифрах
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*Без учета соглашений, сумма которых является коммерческой тайной, использовался курс доллара к рублю на дату завершения форума.
Источники: сайт Совета федерации Федерального собрания РФ, ТАСС, ЦБ РФ, сайт ПМЭФ`23, «Россия 24», «Коммерсантъ», «Парламентская газета», в случае разногласия в цифрах предпочтение отдавалось собственной информации ПМЭФ.