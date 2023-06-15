Четверть века рекордов

Форум Даты проведения Количество участников Число стран-участниц Количество подписанных соглашений Объем заключенных контрактов* I 18–20.06.1997 Более 1500 50 Нет данных Более $2,5 млрд II 17–19.06.1998 Около 2500 50 Нет данных $2,5 млрд III 16–17.06.1999 Более 2000 58 Нет данных Около $4 млрд IV 13–15.06.2000 2200 Более 60 Нет данных Нет данных V 12–16.06.2001 2100 48 Нет данных Нет данных (более $1,2 млрд) VI 18–22.06.2002 Более 2000 41 Нет данных Нет данных VII 17–21.06.2003 Более 2300 41 Нет данных Нет данных VIII 15–19.06.2004 Более 3000 50 Нет данных Нет данных IX 14–16.06.2005 Около 4200 60 Нет данных Нет данных X 14–17.06.2006 Более 5000 48 10 $1 млрд XI 8–10.06.2007 8900 65 31 $13,5 млрд XII 6–8.06.2008 10000 74 17 $14,6 млрд XIII 4–6.06.2009 3500 73 14 $6,8 млрд XIV 17–19.06.2010 Около 4000 87 47 Около $10 млрд XV 16–18.06.2011 4000 74 68 Более $7 млрд XVI 21–23.06.2012 5300 Более 70 84 Более $12 млрд XVII 20–22.06.2013 Около 7200 87 102 9 трлн 600 млрд руб. (около $320 млрд) XVIII 22–24.05.2014 7600 74 175 401,4 млрд руб. (около $12 млрд) XIX 18–20.06.2015 Более 10000 120 205 Более 293,4 млрд руб. (около $5,45 млрд) XX 16–18.06.2016 12000 133 332 1,046 трлн руб. (около $16 млрд) XXI 1–3.06.2017 14000 143 475 1,818 трлн руб. (около $32 млрд) XXII 24–26.05.2018 17000 143 593 2 трлн 625 млрд руб. (около $43 млрд) XXIII 6–8.06.2019 19000 145 745 3 трлн 271 млрд руб. (около $50,3 млрд) XXIV 2–5.06.2021 13500 141 Более 890 Более 4 трлн 266 млрд 600 млн руб. (около $58,2 млрд) XXV 15–18.06.2022 Более 14000 130 695 5,670 трлн руб. (около $100 млрд)