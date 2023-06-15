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Коммерсантъ FM
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Конец истории

Президент США Джо Байден отменил потолок госдолга

В первых числах июня президент США Джо Байден отменил потолок госдолга, из-за которого всю весну демократы во главе с Белым домом спорили с республиканцами в парламенте. За это время, опасаясь дефолта и глобальной рецессии, инвесторы вывели из американских фондов $37 млрд ($70 млрд с начала года), союзники США подписали ряд соглашений о товарообороте в обход доллара, а ряд стран официально изъявили желание присоединиться к альтернативной G7 группе БРИКС, что планирует создать свою резервную валюту.

Опередив президента, о конце истории с потолком госдолга 27 мая заявил спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккартни. По результатам соглашения Байдена—Маккартни граница потолка снимается до 2 января 2025 года, после чего потолок может быть увеличен. Зато устанавливаются границы федерального бюджета США на 2024 и 2025 финансовые годы. По ним оборонная часть бюджета в 2024 году будет ограничена $886,35 млрд, необоронная — $703,65 млрд. Оборонный бюджет на 2025 год зафиксирован на уровне $895,21 млрд, необоронный — на $710,69 млрд. Впрочем, риски для мировой экономики история с госдолгом не снимает: инвесторов тревожит ужесточение политики ФРС.

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