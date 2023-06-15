Дефицит бюджета: пора беспокоиться?

Дефицит федерального бюджета в апреле вновь вырос и за четыре месяца превысил плановый показатель Министерства финансов для всего года. Почему дефицит бюджета растет? Стоит ли ожидать его значительного отклонения от прогноза Минфина? Не создает ли текущий уровень дефицита риски для долговой устойчивости, инфляции, валютного курса и других макроэкономических показателей? Какие инструменты могут быть привлекательными для инвестора в сложившихся условиях?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк



За первые четыре месяца 2023 года дефицит федерального бюджета РФ достиг 3,4 трлн руб. Высокий уровень бюджетного дефицита объясняется двумя основными факторами.

Во-первых, нефтегазовые доходы бюджета находятся на относительно низком уровне. За первые четыре месяца этого года они составили 2,3 трлн руб., что почти в два раза меньше, чем год назад. Бюджет на 2023 год предполагал, что цена на нефть марки Urals будет составлять $70 за баррель, курс доллара — около 68 руб. В январе—апреле цена нефти Urals, рассчитываемая Минфином, была меньше плановой (51 $/баррель), но курс доллара — выше (почти 75 руб./$). В результате рублевая цена на нефть марки Urals в среднем составляла около 3,9 тыс. руб. за баррель при плановых 4,8 тыс. руб. Кроме ценового фактора к сокращению нефтегазовых доходов, вероятно, привело уменьшение физических объемов экспорта энергоносителей. Значительно снизились поставки российского газа в Европу.

Во-вторых, высокий дефицит бюджета в первые четыре месяца 2023 года был обусловлен нетипичной динамикой расходов, отличавшейся от стандартной сезонной траектории. Обычно значительная часть расходов осуществлялась в конце года. В 2023 году расходы производятся с опережением. Если в 2019–2022 годах за январь—апрель осуществлялось около 30% расходов бюджета, то теперь доля составляет почти 40% от планового показателя на год.

Повышенный дефицит бюджета, вероятнее всего, обусловлен временными и техническими факторами. Так, в апреле средняя цена на нефть марки Urals, публикуемая Министерством финансов, выросла и достигла $58. В пересчете на рубли цена составила 4,7 тыс. руб., что близко к уровню, предполагаемому бюджетом. После введения потолка цен на российскую нефть индикатор цены нефти Urals стал менее информативным. Россия экспортирует разные сорта нефти по нескольким направлениям, и средняя фактическая цена экспорта может отличаться от индикатора Urals. По оценкам Банка России, фактическая экспортная цена может сложиться на более высоком уровне.

У цен на нефть, вероятно, мало возможностей для продолжения роста во второй половине 2023 года, но и расходы бюджета до конца года, скорее всего, будут находиться на более низком уровне, чем обычно, так как часть трат была осуществлена с опережением. В частности, возможно, в конце года объем расходов будет не таким значительным, как в предыдущие годы.

Не исключено, что в отдельные месяцы бюджет будет сводиться с дефицитом, в остальные — с профицитом, но в целом расходы и доходы до конца года будут сбалансированы. При отсутствии макроэкономических шоков дефицит федерального бюджета в 2023 году может оказаться около 3,5 трлн руб., что больше, чем планировал Минфин (2,9 трлн руб.).

Бюджетный дефицит в 3,5 трлн руб. можно считать умеренным: в сопоставлении с ВВП он составляет около 2%. Государственный долг России равен 24 трлн руб., или 15% ВВП. При этом умеренным уровнем госдолга на международном уровне часто считается значение в 60% ВВП. То есть у России есть возможности по увеличению долговой нагрузки. Кроме того, ликвидные средства Фонда национального благосостояния, которые превышают 6 трлн руб., могут быть направлены на финансирование расходов бюджета.

Повышенный объем дефицита бюджета пока не привел к ускорению инфляции. За первые четыре месяца 2023 года общий уровень цен вырос на 2,1%. Это немного, если учесть, что проинфляционные факторы находятся на высоком уровне: курс доллара с начала года вырос примерно на 15%, в условиях рекордно низкой безработицы увеличились издержки на оплату труда, были повышены тарифы на транспортные и другие услуги для компаний. Инфляцию пока сдерживают относительно низкий спрос и цены на продукты питания, которые могут продолжить снижение при хорошем урожае в этом году.

Снижение нефтегазовых доходов означает не только сокращение доходов бюджета, но и уменьшение притока иностранной валюты по счету текущих операций, что негативно для валютного курса. Курс доллара, как представляется, к концу года может составить около 83 руб. или выше. Инфляция, по прогнозу, должна вырасти, а Центральный банк — повысить ключевую ставку.

В условиях сохранения рисков ослабления рубля можно рассмотреть вопрос об увеличении доли сбережений, номинированных в иностранной валюте. Как представляется, следует обратить внимание на валюты дружественных стран, особенно если учесть то, что на рынке постепенно получают распространение вклады в «нетоксичных» валютах. Например, увеличивается число банков, предлагающих вклады в дирхамах ОАЭ. Курс дирхама привязан к доллару, поэтому с точки зрения динамики курса его можно считать «нетоксичной» заменой доллару. Процентные ставки по вкладам в дирхамах меньше, чем по рублевым инструментам, и составляют 1–2%. Доходность вкладов в юанях продолжает расти и может превышать 3,5% при размещении средств на длительный срок. При этом не следует отказываться от рублевых сбережений, так как они более ликвидны, а процентные ставки остаются привлекательными. Но инфляционные и геополитические риски ограничивают интерес к облигациям, так как их цена может снизиться. В будущем, возможно, появятся более подходящие моменты для их покупки.

Наталья Ващелюк, главный аналитик Совкомбанка