Отпуск со стыковкой

Логистические сложности не мешают российским туристам путешествовать по излюбленным европейским направлениям. «Деньги» выяснили, как, куда и за какие деньги продолжают летать на отдых за рубеж российские туристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

Только по апрельским подсчетам «Яндекс.Путешествий», на европейские направления пришлось 1,3% бронирований авиабилетов, относительно аналогичного периода прошлого года продажи подобных туров выросли на 11–12%. Из расчетов OneTwoTrip следует, что на зарубежные страны в целом сейчас приходится 24,6% продаж отелей, доля в них стран Евросоюза — 25,8%. В Ostrovok.ru долю европейских направлений в общей структуре зарубежных бронирований средств размещения в апреле оценивали в 12%.

По подсчетам «Яндекс.Путешествий», 2,32% продаж на июнь—июль формируют билеты, приобретенные из России в Белград. Сербия — единственное европейское направление, до которого путешественники могут добраться на прямых рейсах местного перевозчика. Медианную цену при бронировании перелета туда-обратно в «Яндекс.Путешествиях» оценивают в 84,2 тыс. руб. За год показатель вырос более чем в два раза.

В число наиболее востребованных на лето, по подсчетам «Яндекс.Путешествий», также вошли авиаперелеты из России в Барселону, формирующие почти 1% от общего объема продаж. Добраться до города путешественники сейчас могут со стыковками в третьих странах. Испания — одно из немногих государств, продолжающих сравнительно активно выдавать визы российским туристам. Проблем с записью для их получения, по словам визовых агентов, практически нет. Медианная цена бронирования перелета из России в Барселону и обратно на лето, по подсчетам «Яндекс.Путешествий», составляет 96,5 тыс. руб. Относительно аналогичного периода прошлого года это дороже на 28,4%. Средняя цена бронирования ночи в Испании на лето, по подсчетам Ostrovok.ru, составляет 10,2 тыс. руб.— за год она даже сократилась на 7%. В OneTwoTrip среднюю цену бронирования с размещением в Барселоне в объекте «три звезды» на лето оценили в 15,7 тыс. руб. за ночь. За год показатель вырос на 7,5%.

В число наиболее востребованных европейских направлений у самостоятельных туристов входят Италия и Франция, которые продолжают выдавать россиянам туристические визы. По подсчетам OneTwoTrip, средняя цена бронирования ночи в отеле категории «три звезды» в Париже этим летом составляет 16,3 тыс. руб., что на 3,8% дороже, чем в прошлом году. В Ostrovok.ru средний показатель для Франции оценивают в 16,5 тыс. руб. за ночь, и это на 32% дороже, чем годом ранее. В Италии средний рост — 7% за год, до 10,6 тыс. руб. за ночь. Эксперты OneTwoTrip оценивают цену бронирования ночи в отеле категории «три звезды» в Риме в 9,9 тыс. руб., в Милане — в 10,3 тыс. руб.

Предложения европейского отдыха сейчас есть и в линейках туроператоров, в этом случае речь идет преимущественно о пакетных турах по востребованным пляжным направлениям. Недельные туры, к примеру, в Грецию с вылетом 19 июня в системах бронирования в середине мая были доступны по цене от 247 тыс. руб. на двоих за неделю отдыха. Аналогичные туры на Кипр на те же даты были доступны по цене от 139 тыс. руб. на двоих, перевозка в этом случае осуществляется с остановкой в Кувейте. Активно развивают туроператоры и безвизовые европейские направления. Черногория, по словам представителя «Интуриста», сейчас входит в топ-10 наиболее продаваемых стран на лето. Туры на июнь в мае были доступны по цене от 226 тыс. руб. на двоих.

Александра Мерцалова