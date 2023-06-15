Зодчие Империи

Санкт-Петербург, построенный по велению Петра Великого, изначально не был похож на другие города России. По задумке императора, он должен был стать Северной Венецией, Новой Пальмирой, Новым Амстердамом. Неповторимый облик столицы Российской Империи и ее окрестностей складывался постепенно — петровское барокко, елизаветинское барокко, екатерининский классицизм. В правление Екатерины Великой (1762–1796) в России сформировалась своя школа архитектуры, лучшими представителями которой были как иностранные, так и российские зодчие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник основателю Петербургу, императору России Петру Первому на Сенатской площади

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Памятник основателю Петербургу, императору России Петру Первому на Сенатской площади

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Француз

В 1757 году фаворит императрицы Елизаветы Петровны камергер Иван Шувалов, двумя годами раньше ставший инициатором создания Императорского Московского университета, выдвинул проект создания нового учебного заведения — Академии трех знатнейших художеств (живописи, скульптуры, архитектуры). По распоряжению императрицы указом Правительствующего Сената от 6 (17) ноября 1757 года академия была учреждена. Шувалов был назначен ее первым главным директором. Академия числилась при Московском университете, но первоначально размещалась в особняке Шувалова на Садовой улице в Санкт-Петербурге. Занятия начались в 1758 году. Первыми профессорами академии стали иностранцы. Преподавателя архитектуры Шувалов нашел в Париже. Создатель архитектурной школы искусств Жак-Франсуа Блондель рекомендовал ему своего ученика и двоюродного брата — Жан-Батист-Мишеля Валлен-Деламота. Самому Блонделю Шувалов заказал проект здания Академии Севера. Его планировалось построить в Москве, но проект не был реализован.

Валлен-Деламот в 1759 году подписал контракт на три года с жалованьем 1 тыс. руб. в год. Он должен был как преподавать зодчество в академии, так и выполнять архитектурные заказы. Отъезду в Россию поспособствовало событие личного характера: его возлюбленная Сюзанна Мария Скаль вышла замуж за его близкого друга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Первым крупным проектом стала работа над зданием Большого Гостиного двора (после того как был отвергнут проект Растрелли). В недолгое правление императора Петра III Деламот был отстранен от работы. В 1762 году в результате дворцового переворота к власти пришла императрица Екатерина II. В 1763 году академия получает новое название — Императорская Академия художеств. Первоначальный бюджет академии составлял 6 тыс. руб. серебром в год. По восшествии Екатерины на престол он был увеличен до 26 тыс. руб. В 1764 году императрица даровала академии устав и штат с увеличением расходов академии до 60 тыс. руб. При Екатерине выросло и жалованье Деламота: в 1763 году — до 1200 руб., а позднее — до 1500 руб. В 1765 году он стал членом Совета академии, в 1769 году — адъюнкт-ректором по архитектуре.

Деламот разработал проект нового здания Академии художеств. По заказу Екатерины он спроектировал здание Малого Эрмитажа с висячим садом и галереей для размещения художественных коллекций, пристроенное к Зимнему дворцу. По его проекту было начато строительство базилики святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте. Петр Великий мечтал о Северной Венеции — и Деламот работает над роскошными дворцами на набережной Мойки. Его ответ венецианским палаццо — дворец вице-президента адмиралтейств-коллегии графа Ивана Чернышева (на его месте сейчас стоит Мариинский дворец), дом графа Андрея Шувалова (Юсуповский дворец, много лет спустя здесь убьют Григория Распутина), дворец президента Академии наук графа Кирилла Разумовского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арка Валлен-Деламота. Остров Новая Голландия

Фото: Уткин / РИА Новости Арка Валлен-Деламота. Остров Новая Голландия

Фото: Уткин / РИА Новости

Вместо трех лет, согласно первоначальному контракту, архитектор пробыл в России шестнадцать. В 1775 году он уволился из Академии художеств с назначением ему пенсии в 400 руб. в год (во многих источниках указывается неправдоподобная сумма 40 тыс. руб.) и вернулся во Францию. После казни Людовика XVI в 1793 году Россия разорвала отношения с Францией, отставной архитектор перестал получать пенсию. В 1800 году он скончался в нищете.

Русский

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Левицкий. Портрет А. Ф. Кокоринова

Фото: РИА Новости Дмитрий Левицкий. Портрет А. Ф. Кокоринова

Фото: РИА Новости

В 1724 году при ведущих архитекторах России стали действовать «архитектурные команды». Уроженец Тобольска Александр Кокоринов начал учиться ремеслу именно в такой команде — московского архитектора Ивана (Иоганна) Бланка. В 1742 году в качестве архитектурии ученика он получал жалованье 3 руб. в месяц (сведения о его заработках здесь и далее приводятся по книге историка архитектуры Аркадия Крашенинникова «Архитектор Александр Кокоринов»). Вскоре Кокоринову как лучшему ученику жалованье удвоили. В 1745 году после смерти Бланка Кокоринов перешел в архитектурную команду Ивана Коробова, одного из первых русских архитекторов, обучавшихся при Петре Великом за границей. В 1747 году Коробов обратился в Сенат с просьбой увеличить Кокоринову жалованье с 72 до 120 руб. в год. Просьбу удовлетворили частично: новое жалованье составляло 80 руб. в год. При этом большинство учеников получали тогда от 12 до 48 руб. в год. В 1749 году Кокоринов получил звание гезеля, дающее право самостоятельно разрабатывать проекты и брать частные заказы. Жалованье выросло до 250 руб. в год.

Одним из частных заказчиков был президент Академии наук граф Кирилл Разумовский, пожелавший благоустроить свое подмосковное имение Петровское (Петровское-Разумовское). В 1754 году Кокоринов переехал в Санкт-Петербург и был произведен в унтер-архитекторы. Он участвовал в строительстве особняка Ивана Шувалова, сотрудничал с Деламотом в работе над зданием Большого Гостиного двора, дворца Разумовского, здания Академии художеств. По заказу Великой княгини Екатерины Алексеевны (будущей императрицы Екатерины II) спроектировал Увеселительный охотничий дом в окрестностях Ораниенбаума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший дворец Разумовского на Мойке. Строительство начал Кокоринов, а закончил Деламот

Фото: Уткин / РИА Новости Бывший дворец Разумовского на Мойке. Строительство начал Кокоринов, а закончил Деламот

Фото: Уткин / РИА Новости

При основании в Академии художеств архитектурного класса, еще до приезда в Санкт-Петербург Деламота, Кокоринов был назначен преподавателем, получив звание архитектора, чин секунд-майора и жалованье 700 руб. в год. В академии он сделал успешную карьеру: 1760 год — инспектор, 1761-й — директор, 1765-й — профессор архитектуры, 1769-й — ректор с окладом 1 тыс. руб. в год (на этом посту он оставался вплоть до своей ранней смерти на 46-м году жизни в 1772 году).

Итальянец

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мраморный дворец на Дворцовой набережной Невы. Построен по проекту Антонио Ринальди

Фото: Павел Балабанов / РИА Новости Мраморный дворец на Дворцовой набережной Невы. Построен по проекту Антонио Ринальди

Фото: Павел Балабанов / РИА Новости

Граф Кирилл Разумовский, на которого работали и Деламот, и Кокоринов, пригласил в Россию и Антонио Ринальди. К моменту приезда в Россию в 1752 году Ринальди был уже маститым архитектором. Он был учеником Луиджи Ванвителли, участвовал в работе над многими проектами своего учителя, в том числе самого большого здания XVIII века — Королевского дворца в Казерте. Согласно заключенному с итальянцем контракту, тот поступал на службу «с жалованьем по 1200 скудии римских на каждой год. 300 скудии той же монеты на проезд из Рима до Санкт Петербурга, и столко же на Ево возврат, когда окончает строении, которые Ему от его сиятелства приказаны будут. Обязуется же он смотреть и обучать потребных ему при том строении молодых людей». Папский скудо — денежная единица Папской области. В середине XVIII столетия серебряная монета достоинством 1 скудо весила 23,1 г. Серебряный рубль елизаветинской эпохи весил 25,85 г.

При этом содержание чистого серебра в двух монетах было примерно одинаковым — соответственно 20,70 и 20,73 г. Поэтому можно считать, что скудо был примерно равен рублю.

Первое время итальянец занимался строительством только во владениях Разумовского (в Батурине, Глухове и Почепе).

В 1754 году Ринальди стал архитектором «малого двора», начал работать на наследника престола Великого князя Петра Федоровича (будущего императора Петра III) и его супругу Великую княгиню Екатерину Алексеевну (будущую императрицу Екатерину II). В Ораниенбауме Ринальди перестраивал Большой дворец, создал ансамбль Собственной дачи — с Китайским дворцом и павильоном Катальной горки, построил Оперный дом, Почетные ворота и малый дворец потешной крепости Петерштадт.

В то время, как видно из одного из его писем, он получал 1500 скудо в год, имел дом, карету, прислугу и «и великолепные подарки, в зависимости от обстоятельств».

Заработки и цены эпохи Екатерины II Согласно Книге штатов, жалованья гражданских служащих в 1763 году выглядели так. В Правительствующем Сенате сторож получал 24 руб. в год. У сенатских служащих были самые высокие жалованья: копиист — 150 руб., канцелярист — 300 руб., переводчик — 375 руб., секретарь — 750 руб., обер-прокурор — 2 тыс. руб. В коллегиях (центральные государственные учреждения, предшествовавшие министерствам) копиист получал 100–120 руб., канцелярист — 150–200 руб., переводчик — 225–300 руб., бухгалтер — 225–300 руб., секретарь — 375–540 руб., надворный советник (по рангу соответствует подполковнику) — 450–600 руб., коллежский советник — 600–750 руб., статский советник — 750 руб., президент — 1875–2250 руб. В провинции уровень зарплат был ниже. В губерниях (кроме Санкт-Петербургской) губернатор получал 2250 руб. в год, его товарищи (заместители) — 750 руб., канцеляристы — 150 руб., копиисты — 100 руб. В уездных городах копиисту платили 60 руб., самым высоким было жалованье воеводы — 375 руб. Плотник, кузнец, каменщик, стекольщик, извозчик, цирюльник могли зарабатывать 12–20 руб. в год. Лекарь на военной или гражданской службе мог получать до 400–600 руб. в год. В 1773 году в Санкт-Петербурге фунт (410 г) сахара стоил 12,5 коп., аршин (71 см) ситца — 20 коп., пара шелковых мужских чулок — 3,67 руб., дамских — 2,08 руб., пара хлопчатобумажных мужских чулок — 72 коп., дамских — 50 коп. Сажень (около 9,7 куб. м) дров в 1774–1776 годах — 1,2 руб. В 1793 году можно было снять трехкомнатную квартиру с конюшней за 8 руб. в месяц.

В письме 1761 года Ринальди называл себя архитектором Великой княгини. После восшествия Екатерины на престол в следующем году он стал ведущим архитектором Санкт-Петербурга. Он закончил начатую Деламотом работу над Базиликой Святой Екатерины, начал строительство Князь-Владимирского собора и третьего Исаакиевского собора (собор Монферрана — четвертый по счету). На месте сгоревших деревянных зданий Тучкова буяна (складов пеньки) по его проекту было построено каменное здание. В Гатчине по его проекту для фаворита императрицы графа Григория Орлова был выстроен Большой Гатчинский дворец. В Ямбурге (современное название города — Кингисепп) построен Екатерининский собор. В парках Царского Села (современное название города — Пушкин) — Китайский театр, Китайская деревня, воинские мемориалы — Чесменская и Морейская ростральные колонны, Крымская колонна, Кагульский обелиск.

В 1768 году ведущий архитектор императрицы по ее заказу начал работу над Мраморным дворцом, который она намеревалась подарить графу Орлову за помощь в возведении на престол. Екатерина Великая лично приезжала смотреть, как продвигаются работы, награждала рабочих. Фаворит умер, не дожив до окончания стройки, продлившейся 17 лет.

В 1775 году по проекту Ринальди начали возводить здание Большого театра на Дворцовой площади. Незадолго до окончания строительства архитектор упал со строительных лесов, получив серьезные травмы, и работать больше не смог. Ему была назначена пенсия в размере 1 тыс. руб. в год. Так как подобные пенсии часто устанавливались в размере половины последней зарплаты, можно предположить, что в какой-то момент жалованье Ринальди выросло с 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.

В 1784 году он продал свой дом в Санкт-Петербурге и уехал в Рим. Поскольку там, в отличие от Франции, никаких революций в конце XVIII века не происходило, Ринальди до конца жизни (он скончался в 1794 году) получал пенсию через русского консула.

Немец

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Степан Щукин. Портрет архитектора Ю. М. Фельтена

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости Степан Щукин. Портрет архитектора Ю. М. Фельтена

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Судьба Георга Фридриха (на русский лад — Юрия Матвеевича) Фельтена с детства была связана с нововведениями Петра Великого. Георг родился в 1730 году в семье Матиаса Фельтена, эконома учрежденной по распоряжению Петра Академии наук в Санкт-Петербурге (предшественницы Российской академии наук). В составе академии действовали университет и гимназия. Матиас Фельтен отвечал за «пропитание» учеников, получая жалованье 200 руб. в год.

Троюродный брат Матиаса Иоганн был обер-кухмейстером (поваром) Петра.

Матиас отдал в Академическую гимназию трех своих сыновей — Кашпера, Георга и Иоганна. Георг, проучившись с 1739 по 1745 год, уехал в Германию. Там он изучал математику и физику в Тюбингенском университете, в годы учебы увлекся архитектурой, прошел практику в 1747–1748 годах при начале строительства Нового дворца герцога Карла Евгения фон Вюртемберга в Штутгарте.

В 1749 году он вернулся в Санкт-Петербург. Двумя годами ранее был принят «Регламент Императорской Академии наук и художеств», в составе академии появились скульптурный и архитектурный классы. Правда, архитектурных учеников у архитектора академии Иоганна Якоба Шумахера первоначально было только двое — Юрий Фельтен и Рейнгольд Аш. В 1752 году Фельтен был зачислен в академию гезелем с жалованьем 150 руб. в год. В 1754 году он начал за свой счет, не получая жалованья, посещать Архитектурную школу при Канцелярии от строений. Там его преподавателем был обер-архитектор императрицы граф Варфоломей Варфоломеевич (Бартоломео Франческо) Растрелли. Ученик произвел большое впечатление на учителя. В 1756 году Фельтен был зачислен на должность чертежника-рисовальщика в мастерской Растрелли при Зимнем дворце, в 1760 году произведен в архитекторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ворота Летнего сада. Архитекторы Ю. М. Фельтен и П. Е. Егоров

Фото: Б.Манушин / РИА Новости Ворота Летнего сада. Архитекторы Ю. М. Фельтен и П. Е. Егоров

Фото: Б.Манушин / РИА Новости

После воцарения Екатерины II обер-архитектор предыдущей императрицы отправляется в отпуск для лечения на год в Италию, а затем — на пенсию в размере 1 тыс. руб. в год. Фельтен становится главным архитектором Канцелярии от строений. В год прихода к власти императрица назначает Фельтена главным архитектором Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. Комиссия разрабатывает план застройки столицы империи, формирование архитектурных ансамблей главных площадей. Пушкинские строки из «Медного всадника» «В гранит оделася Нева» — это об одном из дел комиссии. По указу императрицы деревянная набережная Невы была заменена каменной. Работы длились 18 лет. Кстати, и «Медный всадник», который не поэма, а памятник работы Фальконе, также напрямую связан с Фельтеном: он определял место, где будет стоять памятник Петру Великому на Сенатской площади, и доводил до окончательного вида Гром-камень, на который была установлена конная статуя.

Даже неполное перечисление зданий и сооружений, созданных в Граде Петровом по проектам Фельтена и при его участии, поражает воображение: Малый Эрмитаж (совместно с Деламотом) и Большой Эрмитаж, Мещанское училище при Смольном институте благородных девиц, Воспитательный дом на Миллионной улице, Гранильная мельница в Петергофе, Чесменский путевой дворец и Чесменская церковь по дороге в Царское Село, Башня-руина и Скрипучая беседка в Царском Селе, Каменноостровский дворец, церкви — лютеранские, православные, реформатская, армянская. В Петергофе Фельтен переделывает интерьеры залов Большого дворца, созданные Растрелли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скрипучая беседка в Царском Селе. Архитектор Ю. М. Фельтен

Фото: Алексей Алексеев Скрипучая беседка в Царском Селе. Архитектор Ю. М. Фельтен

Фото: Алексей Алексеев

В 1772 году в Академии художеств Фельтен был произведен в профессора архитектуры. В 1775 году он — старший профессор (во многих источниках указывается, что его жалованье составляло 600 руб. в год, хотя по штату он должен был получать 700 руб.). В 1785 году — исполняющий обязанности адъюнкт-ректора. В 1789 году — адъюнкт-ректор. С 1789 по 1794 год — директор Академии художеств.

В 1769 году происходит реорганизация Канцелярии строений. Сильно сокращается штат, в нем остаются всего два архитектора. Фельтен — один из них, вторая штатная единица не занята. Вместо положенного по штату оклада 600 руб. он получает 800 руб., но в 1772 году просит челобитную о прибавке ему жалованья до 1200 руб. в год, чтобы получать, выражаясь современным языком, две ставки. В 1774 году просьба была удовлетворена.

Британский палладианец и итальянский палладианец

Ранняя биография Чарльза Камерона известна плохо. Родился он, скорее всего, в 1745 году. Или в 1740 году. Воспитывался в семье лондонского плотника Уолтера Камерона, который, возможно, был его отцом. При этом Чарльз утверждал, что принадлежит к главной ветви древнего горного шотландского клана Камерон. Чарльз учился у Уолтера плотницкому делу, а у архитектора Исаака Уэра — архитектуре. Уэр перевел на английский «Четыре книги по архитектуре» итальянского архитектора Андреа Палладио, основоположника палладианства — течения в архитектуре европейского классицизма, основанного на переосмыслении античных традиций. После смерти Уэра Камерон продолжил начатую наставником работу по изданию книги по архитектуре Древнего Рима и для этого отправился в Италию. По возвращении в Лондон Камерон издал в 1772 году книгу «Римские бани с пояснениями и иллюстрациями, в реконструкции Палладио, исправленной и улучшенной» (книгу часто называют просто «Термы римлян»).

Серебро и ассигнации В 1769 году в Санкт-Петербурге был учрежден Ассигнационный банк, получивший исключительное право выпуска ассигнаций. До 1786 года сохранялся паритет серебряного рубля и ассигнационного рубля, после чего началось постепенное падение курса ассигнационного рубля. В 1787 году — 1,03 руб. ассигнациями за рубль серебром, в 1789 году — 1,09 руб., в 1791 году — 1,23 руб., в 1796 году, последнем году правления Екатерины Великой,— 1,42 руб. Поскольку жалованье выплачивалось ассигнациями, то в реальном выражении оно постоянно снижалось.

В Россию Чарльз Камерон (здесь его стали называть Карлом Карловичем) прибыл в 1779 году. Ему было назначено жалованье «и на квартиру и экипаж ежегодно по 1800 руб.» (первоначальный контракт действовал три года, после чего он неоднократно продлевался, жалованье увеличивалось, дойдя до 3 тыс. руб.). В 1880 году он женился на дочери придворного садовника Иоганна Буша. Тесть помогал зятю советами по садово-парковому искусству. Одним из первых заказов Камерона был проект концертного зала на острове Большого озера в Царском Селе. Преподнеся императрице в дар богатое издание своей книги «Термы римлян», Камерон предложил построить в Царском Селе термы, подобные римским.

Из писем Екатерины барону Фридриху Мельхиору Гримму: «В настоящее время я увлечена мистером Камероном, архитектором, шотландцем по происхождению, якобитом и по убеждениям, и по природе… Обучался в Риме на античности, долгие годы жил там. Великий рисовальщик, он известен своим трудом об античных банях...

Мы мастерим здесь с ним сад в виде террасы с банями внизу и галереей наверху. Тут будет столько красоты, столько красоты...»

В Екатерининском парке по его проекту был создан архитектурный ансамбль — построенный по образцу римских тем павильон «Холодные бани» с Агатовыми комнатами, Камеронова галерея (это название появилось через столетие после постройки) и пандус. Другие его работы в Царском Селе — перестроенные после Растрелли парадные апартаменты и личные комнаты императрицы Екатерины в Большом дворце, Китайская деревня в Александровском парке, Пирамида в Екатерининском парке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камеронова галерея в Екатерининском парке Царского Села

Фото: Алексей Алексеев Камеронова галерея в Екатерининском парке Царского Села

Фото: Алексей Алексеев

В селе Павловском (в настоящее время — город Павловск) в резиденции наследника престола Павла по проекту Камерона началось строительство Большого дворца, имевшего облик хрестоматийной палладианской виллы (до того как при Павле I его перестроил Винченцо Бренна). В Павловском парке по чертежам Камерона были построены Храм Дружбы, Вольер, Колоннада Аполлона, Павильон трех граций.

После воцарения Павла I Чарльз Камерон лишился заказов, дома в Царском Селе, помощников и учеников, находившихся у него на казенном содержании. Справедливость была восстановлена только при Александре I. В 1812 году Александр, узнав о смерти архитектора, назначил его вдове пенсию в размере 1500 руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Смольного института благородных девиц. Построено по проекту Джакомо Кваренги

Фото: П. Манушин / РИА Новости Здание Смольного института благородных девиц. Построено по проекту Джакомо Кваренги

Фото: П. Манушин / РИА Новости

Через несколько месяцев после Камерона в Россию приехал еще один архитектор-палладианец — уроженец Бергамо Джакомо Антонио Доменико Кваренги. Его императрице порекомендовал барон Гримм. Его трехлетний контракт предусматривал жалованье в размере 2360 руб. в год и казенную квартиру. По мнению самого Кваренги, это были «почетнейшие (для почти безработного римского архитектора) условия».

Здание Императорской Академии наук и художеств, Эрмитажный театр, Государственный ассигнационный банк, дом графа Николая Салтыкова, дворец князей Юсуповых, Малый Гостиный двор, Английский дворец в Петергофе, усадьба княгини Воронцовой-Дашковой «Кирьяново» — все это было построено Кваренги в екатерининскую эпоху.

В письме Гримму, датированном 1785 годом, Екатерина писала: «Этот Кваренги делает нам восхитительные вещи; весь город уже полон его постройками, он строит банк, биржу, множество складов, лавок и частных домов, и его постройки так хороши, что лучших и быть не может».

В отличие от Камерона, Кваренги не попал в опалу при Павле I, продолжая весьма плодотворно работать и при нем, и при Александре I.

Алексей Алексеев