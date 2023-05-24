Песков: предпосылок мирного урегулирования конфликта с Украиной пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о мирном урегулировании конфликта России и Украины пока преждевременно. По его мнению, предпосылок для этого нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно»,— сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС о том, какой из предложенных планов разрешения конфликта ближе российской стороне.

«Вряд ли об этом может идти речь, потому что какие-либо переговоры с РФ запрещены»,— добавил он в ответ на вопрос, готов ли Кремль к переговорам с правительством Украины.

Сейчас существует несколько мирных планов урегулирования конфликта России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский и страны Запада настаивают на украинской формуле мира, которую представили в ноябре 2022 года. Согласно ней, Украине должны вернуться территории в международно признанных границах 1991 года, в том числе Крым.

Свою мирную инициативу также представил Китай, который активно сотрудничает с Россией. Мирный план Китая состоит из 12 пунктов, среди них: прекратить огонь, начать мирные переговоры, прекратить односторонние ограничения, обеспечить стабильность цепочек мировых поставок. Владимир Зеленский в контексте обсуждения миссии Китая говорил, что мирное урегулирование не будет достигнуто за счет территориальных компромиссов.

Африканская миссия по урегулированию российско-украинского конфликта предлагает в первую очередь остановить боевые действия. По мнению авторов плана, переговоры могут начаться без отвода российских войск с территорий, которые Киев считает своими. На этой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба срочно отправился в турне по странам Африки, чтобы добиться от их лидеров поддержки украинского плана.

Подробнее о мирных инициативах — в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

Олеся Павленко