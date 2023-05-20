США готовы обсуждать с союзниками поставку истребителей Украине

Президент США Джо Байден поддерживает усилия других стран по обучению украинских пилотов управлению истребителями американского производства F-16, заявил помощник главы государства Джейк Салливан. Вашингтон в ближайшие месяцы будет вести переговоры с союзниками о том, кто поставит Украине самолеты. По мнению американской администрации, «прямо сейчас время для F-16 на поле боя еще не настало», но они потребуются в будущем.

«Президент Байден сообщил своим коллегам по G7, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов использованию истребителей четвертого поколения, включая F-16. <...> По мере того, как в ближайшие месяцы будет вестись подготовка, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кем они будут поставлены и в каком количестве»,— сказал господин Салливан на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

На F-16 будет распространяться требование администрации Джо Байдена не наносить удары по территории России из американского оружия. Это будет касаться в том числе и поставок американских истребителей третьими странами. «И Украина последовательно заявляла, что она готова следовать этим (правилам.— "Ъ")»,— добавил господин Салливан.

Помощник президента заявил, что в подходе по поставкам Украине оружия США придерживаются установки главы государства делать все возможное для поддержки Украины, но так, чтобы «избежать третьей мировой войны».

Президент США Джо Байден ранее неоднократно отказывался поставлять F-16, несмотря на неоднократные запросы Украины. По информации NBC, Вашингтон договорился с союзниками по передаче ими истребителей.

Как США и союзники поддерживают Украину — в материале «Ъ» «"Семерка" рассемерилась».

Леонид Уварчев