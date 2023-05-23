Киев получил пилотный проект

Пилоты ВВС Украины приступили к тренировкам по управлению истребителями F-16 спустя несколько дней после решения президента США Джо Байдена дать зеленый свет созданию «самолетной коалиции». Как заявил верховный представитель Евросоюза по международным делам и безопасности Жозеп Боррель, подготовка летчиков уже началась в ряде стран и не далек тот день, когда Украина получит истребители F-16. Правда, по оценке экспертов, подготовка пилотов займет около полугода, а обслуживающего персонала — и того больше. Впрочем, судя по замечанию канцлера ФРГ Олафа Шольца, решение снабдить ВСУ западными истребителями имеет и символическое значение — это своеобразный знак Москве. В Москве, впрочем, никаких знаков не разглядели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поставки Украине истребителей F-16 можно считать делом решенным. Неясны только сроки и объемы

Фото: Ezra Acayan / Getty Images Поставки Украине истребителей F-16 можно считать делом решенным. Неясны только сроки и объемы

Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Еще перед встречей министров иностранных дел ЕС 22 мая Жозеп Боррель, комментируя решение президента США Джо Байдена поддержать «коалицию истребителей», принятое на саммите G7 в Хиросиме, выразил надежду, что союзники «скоро смогут предоставить Украине оружие такого рода». Вскользь он добавил, что «тренировка пилотов» уже началась. На следующий день на встрече с министрами обороны государств ЕС господин Боррель рассказал, что обучение украинских летчиков на F-16 стартовало «в нескольких странах», среди которых отдельно выделил Польшу. Эту информацию со ссылкой на источники подтвердило и агентство AFP.

Когда именно может произойти передача самолетов, никто пока не берется оценивать. Однако, по данным западных СМИ, первой страной, которая передаст Украине принадлежащие ей американские истребители, станут Нидерланды, еще в феврале допускавшие такой шаг.

При этом большинство западных представителей акцентируют внимание на важности «первого шага», то есть старта тренировок украинских пилотов, оставляя на будущее вопрос срока начала поставок и их объем.

Как заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на встрече в Брюсселе 23 мая, сами поставки еще только предстоит обсудить с союзниками и странами, «у которых могут быть в наличии истребители F-16, но сейчас это не обсуждается — это на следующем этапе».

Аналитики подчеркивают, что найти запрашиваемое Украиной количество самолетов (от нескольких десятков на первых порах до нескольких сотен в итоге) не составит особого труда. Телеканал CNN сообщил, что на данный момент по всему миру в эксплуатации находятся почти 2200 F-16. Это делает истребитель «самым популярным боевым самолетом на планете, на долю которого приходится 15% мирового боевого авиапарка», отметил телеканал. Учитывая массовость этих машин, не должно возникнуть проблем как с их логистикой, так и доступностью запчастей.

Проблема заключается в другом. Как отмечают эксперты CNN, обучение украинских пилотов может занять в лучшем случае три месяца, однако «на обучение обслуживающего персонала могут уйти месяцы и даже годы — в зависимости от желаемого уровня квалификации». «Даже пройдя 133 дня обучения, техник ВВС США должен получить год опыта работы (с конкретным типом самолетов.— “Ъ”), чтобы считаться полностью квалифицированным»,— подчеркнул телеканал со ссылкой на мартовский отчет исследовательской службы Конгресса о возможной передаче F-16. И если с количеством самолетов проблема вряд ли возникнет, то с обслуживающим персоналом возможны трудности.

Впрочем, и в плане подготовки непосредственно пилотов три месяца — слишком оптимистичный прогноз.

Эксперты CNN считают, что за такой короткий период можно научить летчиков основам: «поднять самолет в воздух, удержать его там и безопасно посадить». Другими словами, в сжатые сроки можно дать пилотам определенные навыки, которые позволят использовать F-16 в качестве средства противовоздушной обороны, однако обучение более сложным операциям и маневрам потребует гораздо больше времени.

При этом, по данным издания Politico, решение Джо Байдена согласиться на обучение украинских летчиков было принято до саммита G7 в Хиросиме и основывалось на «продуманной стратегии» по постепенному наращиванию военной помощи Украине. Politico отмечает, что даже в феврале, когда господин Байден говорил однозначное «нет» передаче истребителей Украине, дискуссия уже велась, а окончательно вопрос был решен в пользу Киева в начале мая. Источники издания подчеркивают, что самолеты не будут задействованы в запланированном контрнаступлении ВСУ, а поставки нацелены на будущее.

Каким будет эффект от передачи Украине F-16, сказать сложно. На данный момент известно лишь то, что украинских пилотов точно будут учить управлять этими самолетами, а через неопределенный срок (видимо, не ранее осени 2023 года) первые истребители передадут ВСУ.

Между тем смысл решения о передаче Украине истребителей американского производства точнее всего раскрывает заявление канцлера Германии Олафа Шольца. Он назвал согласие партнеров Украины передать ей самолеты «сигналом России о том, что ей не следует рассчитывать на успех вторжения в Украину, даже если она рассчитывает на затяжной конфликт». И в этой фразе наверняка скрывался главный символический посыл решения по F-16, цель которого вовсе не перевернуть ход боевых действий, а показать Москве, что союзники действительно готовы поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», и чем дольше будет продолжаться конфликт, тем шире будет номенклатура военных поставок.

В Москве, впрочем, уверены, что поставки Украине F-16, как и других видов вооружений, мало на что повлияют.

«Это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте»,— сказал 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он признал, что все это говорит о наличии «спирали по нарастающей по обеспечению различными более совершенными видами вооружений» Украины.

А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, как бы вступая в полемику с господином Шольцем, заявил, что «действия, направленные на укрепление военной составляющей киевского режима, в конечном счете ведут только к одному — к увеличению количества жертв и к затягиванию конфликта». Более того, по его мнению, «чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир». Экс-президент России уверен, что все «более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом».

Алексей Забродин