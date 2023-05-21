Шольц назвал обучение украинских пилотов посланием РФ против затяжного конфликта

Потенциальные совместные программы союзников по обучению украинских пилотов управлению F-16 являются посланием России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G7. Запад таким образом хочет донести до Москвы, чтобы она не ожидала успеха на Украине, даже если рассчитывает на длительный конфликт, передает Reuters (агентство не приводит цитату канцлера ФРГ).

Несколько стран Запада ранее выразили готовность в обучении украинских пилотов. США поддержали усилия союзников по этому вопросу. Вашингтон в ближайшие месяцы будет вести переговоры с союзниками о том, кто поставит Украине самолеты. Несколько стран выразили желание передать Киеву F-16 американского производства. Украинские власти утверждают, что решение уже практически принято.

О саммите G7 — в материале «Ъ» «"Семерка" рассемерилась».