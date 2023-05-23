В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции

В связи с завершением контртеррористическая операции в Белгородской области отменен правовой режим КТО. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Решение принял руководитель оперативного штаба в Белгородской области — начальник регионального управления ФСБ Александр Кулагин в соответствии со ст. 17 федерального закона «О противодействии терроризму» и в связи с ликвидацией угрозы безопасности граждан.

Режим КТО был введен в регионе 22 мая в связи с заходом в Грайворонский городской округ украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Он предусматривал значительные ограничения в целях устранения противника.

В белгородском оперштабе сообщили, что при проведении КТО ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа ДРГ была блокирована и разгромлена. По данным Минобороны РФ, было уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. «Остатки националистов отброшены на территорию Украины, по ним нанесено огневое поражение до полной ликвидации», — добавили в оперштабе.

В результате действий диверсантов ранения различной степени тяжести получили 13 мирных жителей, сейчас им оказывается медицинская помощь. От сердечной недостаточности во время организованного властями переезда в безопасное место скончалась женщина 1941 года рождения.

UPD. В 18:24 23 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя села Козинка «от рук ВСУ». Супруга погибшего находится с ранениями в больнице

Власти организовали пункты временного размещения для жителей округа в Губкинском, Старооскольском и Яковлевском гороокругах, Ивнянском, Корочанском, Прохоровском и Ракитянском районах. Всего 57 ПВР максимально готовы принять 9 389 человек. По данным на 17:00 23 мая, в них размещены 378 жителей. Им оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.

По данным «Ъ», в результате одного из обстрелов с осколочными ранениями в медицинские учреждения были доставлены четверо военнослужащих, еще двое от полученных ран скончались на месте.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам теракта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушения на убийство, умышленного уничтожения или повреждения имущества, незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ (ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ).

В ходе обследования были обнаружены и изъяты использовавшиеся ДРГ транспортные средства, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы. Взрывотехники разминировали территорию от штатных и самодельных взрывных устройств. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего.

Подробнее обо всех аспектах происшествия читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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