В Белгородской области введен режим КТО

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что «в целях обеспечения безопасности граждан» в регионе с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Такая мера принята властями на фоне отражения атаки украинской диверсионной группы на населенные пункты региона.

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Режим КТО введен решением руководителя Оперативного штаба в Белгородской области — начальника регионального управления ФСБ Александра Кулагина. В соответствии со ст. 11, 12 федерального закона «О противодействии терроризму» на вышеназванной территории теперь действуют следующие меры:

проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов — доставление указанных лиц в органы внутренних дел РФ (иные компетентные органы) для установления личности;

удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;

усиление охраны общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов;

использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей;

приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей и средств связи;

приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества;

временное отселение физических лиц, проживающих в пределах отдельных территорий, на которых введен правовой режим КТО, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений;

ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах;

беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом;

проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой режим КТО, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств;

ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Оперштаб призывает граждан «быть бдительными, следовать указаниям представителей органов правопорядка, а также не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов».

Владимир Зоркий