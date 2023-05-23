В Минобороны сообщили о разгроме вторгшихся вчера в Белгородскую область диверсантов

В ходе контртеррористической операции в Белгородской области националистические формирования были заблокированы и разгромлены, сообщили в Минобороны. Этого удалось достичь «ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа», уточнили в ведомстве.

«Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов»,— говорится в официальной сводке Минобороны.

Вчера Белгородская область вчера пережила первое за полтора года спецоперации сравнительно крупное вторжение с Украины. На территорию Грайворонского округа через границу прорвалась диверсионно-разведывательная группа. Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены дома, здания детского сада и администрации, ранены восемь мирных жителей. Власти объявили об эвакуации «большей части жителей» района, в регионы был введен режим контртеррористической операции. Сегодня зачистка территории от последствий вторжения продолжилась.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что вчерашнее нападение диверсантов на Белгородскую область — это «деятельность украинских боевиков» против России.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова