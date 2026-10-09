Лантратова заявила об атаке ВСУ на миссию Красного Креста под Донецком
09.10.2026, 19:04
Вооруженные силы Украины атаковали гуманитарную миссию Международного комитета Красного Креста под Донецком. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.
По словам госпожи Лантратовой, под удар попал грузовик миссии МККК, который был отмечен символикой организации. Она потребовала незамедлительной реакции международных правозащитных структур, прежде всего — управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
«Умышленные удары по защищенному транспорту Красного Креста являются военным преступлением. Виновные должны понести ответственность в соответствии с международным правом»,— написала госпожа Лантратова.
Яна Лантратова попросила уполномоченного по правам человека в ДНР организовать встречу с представителями гуманитарной миссии. Собранные материалы направят в управление Верховного комиссара ООН по правам человека и другие компетентные органы.