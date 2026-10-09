РЖД удалили информацию о продаже Рижского вокзала в Москве

РЖД четыре раза выставляли Рижский вокзал на аукцион со стартовой ценой 4 млрд руб. Впервые на торгах комплекс зданий появился в начале марта, аукцион должен был пройти в середине апреля. Затем дату перенесли на конец месяца, но аукцион не состоялся. Здания не нашли покупателя на повторных торгах в июне и августе.