РЖД удалили информацию о продаже Рижского вокзала в Москве
09.10.2026, 19:44
РЖД убрали предложение о продаже Рижского вокзала в Москве с сайта компании. На странице, где была опубликована информация о продаже, указано: «Предложение неактуально».
В списке выставленных на продажу объектов в этом разделе по-прежнему остаются другие активы компании. Среди них — небоскреб в «Москва-Сити» со стартовой ценой более 280 млрд руб.
РЖД четыре раза выставляли Рижский вокзал на аукцион со стартовой ценой 4 млрд руб. Впервые на торгах комплекс зданий появился в начале марта, аукцион должен был пройти в середине апреля. Затем дату перенесли на конец месяца, но аукцион не состоялся. Здания не нашли покупателя на повторных торгах в июне и августе.
Здание Рижского вокзала было построено в 1897-1901 годах по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского в неорусском стиле. Его признали объектом культурного наследия регионального значения в 2021 году. Общая площадь объекта превышает 7,7 тыс. кв. м, всего земельного участка — 13,6 тыс. кв. м.