Минфин оценил дефицит бюджета с января по сентябрь в 5 трлн рублей
09.10.2026, 19:23
В январе-сентябре федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в размере 5,186 трлн руб., или 2,2% ВВП. Данные приведены в ежемесячном отчете Министерства финансов.
Доходы бюджета за отчетный период выросли на 10%, до 29,6 трлн руб. При этом доходы в федеральный бюджет и бюджетную систему из источников, которые не связаны с нефтью и газом, выросли на 18,8% и 13,1% год к году соответственно. Ненефтегазовые доходы выросли до 24,168 трлн руб., поступления НДС — до 13,467 трлн руб.
Нефтегазовые доходы за месяц сократились на 17,2%, до 5,4 млрд руб. Ведомство объясняет такую динамику снижением среднего обменного курса доллара за отчетный период, а также ростом демпфирующей компоненты на фоне опережающего роста мировых цен на нефтепродукты.
В сентябре ведомство также повысило оценку бюджета по итогам года с 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП) до 7,345 трлн рублей (3,2% ВВП). Расширение структурного дефицита в этом году не финансируется без использования дополнительных заимствований на рынке ОФЗ. Это, по мнению Минфина, призвано смягчить ситуацию с доступностью кредитных ресурсов для внебюджетного сектора и поддержать стабильность на финансовых рынках.