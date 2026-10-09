Минфин оценил дефицит бюджета с января по сентябрь в 5 трлн рублей

Доходы бюджета за отчетный период выросли на 10%, до 29,6 трлн руб. При этом доходы в федеральный бюджет и бюджетную систему из источников, которые не связаны с нефтью и газом, выросли на 18,8% и 13,1% год к году соответственно. Ненефтегазовые доходы выросли до 24,168 трлн руб., поступления НДС — до 13,467 трлн руб.