СКР возбудил уголовное дело по факту вчерашнего нападения на Белгородскую область

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных шестью статьями УК РФ — ст.ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (теракт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ).

«По данным следствия, 22 мая 2023 года представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц»,— говорится в сообщении СКР.

Сейчас силовики проводят следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить личности нападавших и всех обстоятельства произошедшего.

В результате вчерашнего нападения диверсантов на Грайворонский округ Белгородской области восемь человек получили ранения, повреждены жилые дома, здания детского сада и райадминистрации. В Кремле называют диверсионную операцию попыткой Украины отвлечь внимание от потери Бахмута. Белгородские власти объявили об эвакуации «большей части жителей» района с населением в 26 тыс. человек и ввели в области режим контртеррористической операции. Ответственность за атаку на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус» (РДК), участвующие в боевых действиях на стороне Украины. В социальных сетях этих подразделений появились записи с движением бронетехники и сообщениями о передвижении якобы через расположенное у пункта пропуска село Козинка, где живет до 1 тыс. человек, и город Грайворон с населением порядка 6 тыс. человек.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова