Из атакованных украинскими диверсантами двух белгородских сел вывезено около 100 человек, есть раненая

С вечера 22 мая оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым вывезла около 100 мирных жителей из белгородских сел Глотово и Козинка, в которые зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Среди вывезенных есть лежачие и дети. Кроме того, из Козинки была эвакуирована еще одна раненая мирная жительница. Таким образом, число пострадавших в результате украинской атаки выросло до 13. У женщины осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости. Она находится в городской больнице №2, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее Минобороны РФ сообщило о разгроме диверсантов. По данным ведомства, уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Подробнее об атаке читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Грайвороненые стволы».

Александр Прытков

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