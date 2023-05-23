В Белгородской области после прорыва ДРГ в ходе эвакуации скончалась женщина

Вчера в Белгородской области в ходе мероприятий по эвакуации населения из Грайворонского горокруга умерла женщина 1941 года рождения. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой»,— сообщил глава региона.

Кроме того, по информации господина Гладкова, в тех населенных пунктах Белгородской области, в которые зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) со стороны Украины, есть двое раненых мирных жителей, рассказал Вячеслав Гладков: «Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один». Зачистка территории продолжается.

Вчера Белгородская область пережила первое за полтора года СВО сравнительно крупное вторжение с Украины. На территорию Грайворонского округа через границу прорвалась ДРГ. Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены дома, здания детсада и администрации, ранены восемь мирных жителей. Власти объявили об эвакуации «большей части жителей» района с населением в 26 тыс. человек и ввели в области режим контртеррористической операции. В Кремле назвали диверсионную операцию попыткой Украины «отвлечь внимание от потери Бахмута».

UPD Двух раненых белгородцев из Глотово удалось эвакуировать, их доставили в больницу.

Подробнее об атаке ДРГ читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Грайвороненые стволы».

Мария Старикова