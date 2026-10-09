«Аэрофлот» и «Россия» изменили расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы
09.10.2026, 19:28
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили некоторые рейсы или перенесли время вылета из-за ограничений в московских аэропортах. Об этом сообщили пресс-службы авиакомпаний.
В публикации отмечается, что часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Они продолжат свой маршрут после того, как будут сняты все ограничения. Перелет также могут перенести, если экипажу понадобится отдых, предупредили в авиакомпаниях. Перед отправлением в аэропорт пассажиров попросили проверять статус рейса на сайтах «Аэрофлота» и «России».
Сегодня не принимали и не отправляли самолеты четыре московских аэропорта — Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково. К 18:20 во всех авиагаванях были сняты ограничения. Мэр Москвы Снргей Собянин сообщил, что на подлете к столице сбили 15 беспилотников.