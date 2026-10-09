«Аэрофлот» и «Россия» изменили расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы

В публикации отмечается, что часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Они продолжат свой маршрут после того, как будут сняты все ограничения. Перелет также могут перенести, если экипажу понадобится отдых, предупредили в авиакомпаниях. Перед отправлением в аэропорт пассажиров попросили проверять статус рейса на сайтах «Аэрофлота» и «России».