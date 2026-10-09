Евросоюз поддержит попавший под санкции США Международный уголовный суд
09.10.2026, 19:07
Страны Европейского союза назвали «прискорбным» решение США ввести санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС). ЕС продолжит сотрудничать с судом, чтобы обеспечить его дальнейшую работу.
«ЕС готов принять любые необходимые меры, чтобы позволить Суду выполнять свою работу как по расследованию и преследованию военных преступлений и преступлений против человечности, так и по защите интересов операторов ЕС на едином рынке»,— указано в заявлении Еврокомиссии. Ограничения американской стороны вступают в силу через шесть месяцев, поэтому, как считают в ЕС, есть возможность для диалога.
Управление Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло МУС в санкционный список спустя несколько часов после оглашения лауреата Нобелевской премии мира — ее получила бывший верховный комиссар ООН Наванетхем «Нави» Пиллэй. Санкции предполагают запрет на любые финансовые операции с МУС. OFAC разрешило до 7 апреля 2027 года финансовые операции, необходимые для поддержания работы или сворачивания деятельности суда.
Наванетхем Пиллэй работала в Верховном суде ЮАР. С 2003 по 2008 год была судьей Международного уголовного суда. В 2008—2014 годах — верховным комиссаром ООН по правам человека. Кроме того, она возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию нарушений правил ведения боевых действий в Газе и в Израиле, которая признавала действия ЦАХАЛ геноцидом. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху решение Нобелевского комитета раскритиковала.