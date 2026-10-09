«За усилия по продвижению международного права»
Дмитрий Дризе — о лауреате Нобелевской премии мира
09.10.2026, 19:04
Нобелевскую премию мира получила Нави Пиллэй, бывший верховный комиссар ООН по правам человека. Присуждена она «за усилия по продвижению международного права». Пиллэй родом из ЮАР, работала в МУС, критиковала Израиль и США. Дональд Трамп накануне заявил, что по-прежнему не против получить престижную награду, однако не рассчитывает на объективность тех, кто принимает такие решения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Нобелевский комитет продолжает жить в мире иллюзий.
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Нованетхэм «Нави» Пиллэй, юрист из ЮАР, удостоена Нобелевской премии мира «за выдающиеся усилия по продвижению мира и международного права». Дочь водителя автобуса из Дурбана получила образование в США, затем вернулась на родину, занялась юридической практикой, защищала борцов с апартеидом и служила судьей Международного уголовного суда. В 2014 году, будучи верховным комиссаром ООН по правам человека, критиковала США за финансирование израильской программы «Железный купол», тогда как палестинцы, по ее мнению, остались без сопоставимой защиты от ударов с воздуха. Впрочем, «Хамас» она тоже осуждала. В сентябре 2025 года комиссия ООН под руководством правозащитницы заявила, что Израиль совершает в Газе геноцид.
Общий смысл позиции Пиллэй таков: она за все хорошее против всего плохого. Мировые проблемы не стоит решать грубой силой, со всеми нужно договариваться.
Мы не будем как-то комментировать или открывать дискуссию относительно политической позиции Нобелевского лауреата. Можно лишь сказать, что она универсальна для определенной части мировой общественности, которая не всегда замечает некоторые факты. Например, героический Нельсон Мандела нисколько не брезговал методами вооруженной борьбы с белыми колонизаторами так же, как и все нынешние борцы за свободу, которые порой применяют методы, очень трудно соотносимые с общечеловеческими ценностями XXI века. При желании это тоже можно смело назвать геноцидом или чем-то на него похожим. Однако эти вопросы лауреаты-правозащитники предпочитают интеллигентно обходить стороной.
Очень похоже, что Нобелевский комитет решил бросить прямой вызов Дональду Трампу. Премию получила откровенный оппонент политики и взглядов 47-го президента США. Достаточно вспомнить, что Вашингтон ввел санкции против МУС. При том что глава Белого дома не скрывает, что хотел бы стать членом престижного клуба, но в очередной раз им не стал. Не будем рассуждать, заслужил он награду или нет. Многие, к слову, считают, что заслужил.
В качестве вывода можно сказать, что Нобелевский комитет, как и ООН и другие подобные международные организации, продолжает жить на другой планете и в другой реальности, упорно не замечая, что мир изменился.
Разные полюса и культуры не удалось совместить в одно целое. В итоге вместо того чтобы жить долго и счастливо, они почему-то воюют между собой.
Порой терзают смутные сомнения, всегда ли правозащитники могут отличить униженного и оскорбленного от банального террориста (представителя запрещенных в России организаций). Кажется, что не всегда. Однако они упорно продолжают идти своим путем. В итоге в благородном просвещенном семействе продолжается глубокий раскол. И этим, естественно, откровенно пользуются жертвы колониализма, методично продолжая бороться с этим самым семейством и не стесняясь в методах. Более того, их жертвами зачастую становятся сами правозащитники, ибо борьба за свободу, равенство и братство дозволяет любые методы.
Права человека, безусловно, необходимо защищать, но желательно делать это объективно, не опираясь исключительно на левую или правую идеологии. Не нужна здесь политика.