«За усилия по продвижению международного права»

Мы не будем как-то комментировать или открывать дискуссию относительно политической позиции Нобелевского лауреата. Можно лишь сказать, что она универсальна для определенной части мировой общественности, которая не всегда замечает некоторые факты. Например, героический Нельсон Мандела нисколько не брезговал методами вооруженной борьбы с белыми колонизаторами так же, как и все нынешние борцы за свободу, которые порой применяют методы, очень трудно соотносимые с общечеловеческими ценностями XXI века. При желании это тоже можно смело назвать геноцидом или чем-то на него похожим. Однако эти вопросы лауреаты-правозащитники предпочитают интеллигентно обходить стороной.