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обновлено 11:26

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 мая

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

11:26. Для почти 6 тыс. белгородских выпускников сегодня прозвенел последний звонок. В связи с проведением в регионе контртеррористической операции мероприятия прошли в дистанционном формате. В этом году в Белгородской области 16539 выпускников 9-х классов, 11-х классов – 5758 человек.

11:00. Утром со стороны Украины обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Пострадавших нет, но в результате повреждения электросетей обесточены около 400 жителей трех сел. Также взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, сообщили региональные власти.

10:35. Орловская епархия доставила очередной гуманитарный груз участникам СВО: антидроновое ружье, тепловизор, рации, шумоподавляющие наушники, газовые баллоны, бензопилы, печи, крепежные изделия, электрическое точило, колючую проволоку.

10:30. При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб уроженец поселка Кшенский Курской области 31-летний Роман Фисенко, сообщили в администрации региона. Воевал в составе «Ахмат-спецназ» в звании старшего стрелка. Награжден орденом «Ахмат-спецназ», орденом Мужества.

9:25. Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты украинские БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

9:22. Двух раненых мирных жителей из белгородского Глотово, семейную пару, доставили в городскую больницу №2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, «состояние травматического шока – тяжелая», мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:50. Оперштаб Белгородской области распространил памятку для жителей региона о том, как противостоять нежелательной информации. «В последнее время участились случаи звонков и сообщений в мессенджерах с неизвестных номеров, цель которых — вызвать панику у населения. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Ради безопасности рекомендуем соблюдать простые правила»,— пояснили в оперштабе.

07:35. РСЧС присылает уведомления об обстреле сел Глотова и Козинки Грайворонского горокруга, жителей просят спуститься в укрытия.

07:28. Есть информация о том, что в тех населенных пунктах Белгородской области, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков: «Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один».

07:24. Вчера во время эвакуационных мероприятий в Белгородской области (жители сейчас находятся в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района) скончалась женщина 1941 года рождения. — губернатор Вячеслав Гладков.

07:23. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Минобороны продолжает зачистку территории территории Глайворонского горокруга совместно с силовыми структурами. «Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит»,— отметил Глава региона.

07:06. Один из участников нападения на Белгородскую область — россиянин Алексей Левкин, пособник первого в РФ фигуранта уголовного дела о наемничестве Романа Железнова, находится в розыске, сообщает ТАСС. В 2018 году суд в Москве санкционировал его заочный арест.

06:30. Ночью в Грайвороне Белгородской области беспилотники атаковали два частных жилых дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Позднее взрывное устройство было сброшено с беспилотника в селе Борисовке Борисовского района. Пострадавших нет.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 мая

В Глушковском районе Курской области со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский. В результате населенный пункт остался без света. По данным властей, пострадавших нет. На место выехала…

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