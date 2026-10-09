Чемпионка Wimbledon Линда Носкова отобралась на Итоговый турнир WTA
09.10.2026, 19:48
Чешка Линда Носкова гарантировала себе участие в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). 21-летняя спортсменка дебютирует на соревновании.
В текущем сезоне Носкова завоевала два титула, оба на травяном покрытии. Сначала она праздновала победу на турнире категории WTA 500 в Берлине, а затем впервые в карьере выиграла чемпионат Большого шлема — Wimbledon. Кроме того, она дошла до полуфинала «мастерса» в Индиан-Уэллсе, а также четвертьфиналов US Open и «мастерса» в Мадриде. В мировом рейтинге Носкова идет шестой.
Итоговый турнир WTA пройдет с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Ранее участие в соревновании гарантировали себе представительница Казахстана Елена Рыбакина, белоруска Арина Соболенко и россиянка Мирра Андреева.