Чемпионка Wimbledon Линда Носкова отобралась на Итоговый турнир WTA

В текущем сезоне Носкова завоевала два титула, оба на травяном покрытии. Сначала она праздновала победу на турнире категории WTA 500 в Берлине, а затем впервые в карьере выиграла чемпионат Большого шлема — Wimbledon. Кроме того, она дошла до полуфинала «мастерса» в Индиан-Уэллсе, а также четвертьфиналов US Open и «мастерса» в Мадриде. В мировом рейтинге Носкова идет шестой.