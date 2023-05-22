Никол Пашинян направляется к выходу

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян, а также на признание Баку территориальной целостности армянского государства. При этом премьер отметил, что для обеспечения долгосрочного мира потребуются гарантии от третьих сторон. И, судя по заявлениям господина Пашиняна, нет уверенности, что Ереван в этой роли видит исключительно Москву или Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), из которой он даже пригрозил выйти. Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал заключение мирного договора с Арменией неизбежным. Оба лидера на этой неделе должны встретиться в Москве и обсудить дальнейшие перспективы урегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Karen MINASYAN / AFP Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Karen MINASYAN / AFP

Армения и Азербайджан с каждым контактом высокого уровня становятся ближе к урегулированию многолетнего территориального спора. Такое впечатление складывается из последних заявлений армянского премьер-министра Никола Пашиняна. В понедельник, 22 мая, глава правительства Армении провел почти пятичасовую пресс-конференцию и сделал ряд высказываний, которые моментально разлетелись по мировым агентствам. И хотя в его словах было мало нового, на этот раз основные тезисы, продвигаемые его правительством, прозвучали более артикулировано. В первую очередь все обратили внимание на достаточно четко сформулированную готовность нынешних властей республики признать Нагорный Карабах суверенной территорией Азербайджана.

«Азербайджан признает территориальную целостность 29,8 тыс. кв. км Армении, а Армения признает 86,6 тыс. кв. км Азербайджана… 86,6 тыс. кв. км включают в себя и Нагорный Карабах, но следует отметить, что мы говорим, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку—Степанакерт (столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), азербайджанское название — Ханкенди.— “Ъ”). И мы считаем важным предоставление международных гарантий. Например, вопрос безопасности и прав армян Нагорного Карабаха может быть предан забвению, и Азербайджан продолжит проводить политику этнической чистки и геноцида, поэтому мы считаем важным наличие международных гарантий»,— заявил Никол Пашинян.

О готовности признать Карабах территорией Азербайджана господин Пашинян заявлял и ранее, но столь прямо эту мысль не оглашал.

Хотя и прежние формулировки не оставляли сомнений, что Ереван фактически смирился с переходом в будущем оставшихся районов непризнанной НКР, населенных армянами, под контроль Баку.

С начала мая в армяно-азербайджанском урегулировании произошла явная активизация: главы МИДов двух стран встречались в Вашингтоне и Москве, а лидеры республик — в Брюсселе под наблюдением главы Евросовета Шарля Мишеля. В четверг, 25 мая, им снова предстоят переговоры — теперь уже в Москве.

По словам господина Пашиняна, Ереван передал Баку свои поправки к тексту мирного договора и ждет ответные замечания. «Надеемся, они будут созвучны достигнутым в Вашингтоне договоренностям, тому продвижению взаимопонимания, которые было констатировано. То есть если Азербайджан на днях передаст нам свой вариант и, за несколько дней рассмотрев его, мы увидим, что документ соответствует логике взаимных уступок, то почему нет, договор может быть подписан в ходе следующих встреч»,— сказал политик. Правда, до встречи в Москве «осталось не так много времени», поэтому «достижение общего знаменателя по открытию коммуникаций» уже станет успехом, констатировал Никол Пашинян.

Зато 1 июня на пятисторонних переговорах с участием Шарля Мишеля, а также президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кишиневе вероятность появления подписей под мирным договором уже выше, пояснил господин Пашинян.

Как сообщил 22 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян, во время недавних переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне удалось согласовать «еще две статьи проекта мирного договора». Сколько всего статей согласовано, дипломат не уточнил, но заверил, что «по ряду других статей стал возможным прямой и искренний диалог».

По мнению главы армянского исследовательского центра «Ани» Татула Акопяна, слова господина Пашиняна о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана стоит воспринимать как попытку нынешних властей республики избежать новой войны с Баку и гарантировать безопасность международно признанных границ Армении. «То есть цель — сохранить то, что международное сообщество не ставит под сомнение»,— пояснил эксперт “Ъ”. Все это, на его взгляд, делается с расчетом сдержать «аппетит Азербайджана, который придерживается максималистских позиций в процессе урегулирования».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая также прокомментировал перспективы мирного договора с Арменией и назвал появление такого соглашения неизбежным.

«Один миллион азербайджанцев в результате этой оккупации были изгнаны с родных земель, около 20% наших территорий находились под оккупацией. На захваченных территориях оккупантами были разрушены, можно сказать, вся инфраструктура, здания, в том числе исторические памятники. Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно, и со своей стороны стараемся прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. Естественно, это мирное соглашение должно соответствовать международным нормам и принципам»,— сказал господин Алиев на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой, заверив, что мирные переговоры с Ереваном «в конце концов принесут на Кавказ долгосрочный мир».

Между тем Никол Пашинян уверен, что любые соглашения с Баку должны сопровождаться международными гарантиями безопасности. Однако кто будет их предоставлять, остается под вопросом. Во всяком случае, к Организации Договора о коллективной безопасности, а вместе с ней и к РФ у Еревана накопилось достаточно претензий. И последние заявления армянских властей говорят скорее о том, что диапазон поиска гарантов не ограничится традиционными региональными игроками.

Так, Никол Пашинян не исключил, что Армения может «де-юре принять решение о прекращении или приостановке участия в ОДКБ».

«Но это случится только в том случае, если мы констатируем, что ОДКБ вышла из Армении. То есть в этом случае ничего не дающий статус участника де-юре будет лишь мешать нам обсуждать повестку безопасности с другими странами. Вы думаете, Армения не получала другие предложения в сфере приобретения вооружений из других стран? Конечно, получала, но препятствия на пути этих возможностей в основном объяснялись членством Армении в ОДКБ»,— отметил премьер-министр.

В Москве на последнее замечание Никола Пашиняна отреагировали сдержанным несогласием. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ОДКБ «имеет авторитет среди» стран-участниц, а сама организация «уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях» и «имеет потенциал к дальнейшему развитию». «Что касается заявления премьер-министра Армении, то, безусловно, мы будем продолжать наш диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ»,— примирительно подчеркнул господин Песков.

Тем временем в армянском экспертном сообществе настаивают, что «пассивная позиция ОДКБ в ответ на просьбы армянских властей вмешаться в конфликт с Азербайджаном» привела к тому, что Ереван не только из раза в раз напоминает организации о своем недовольстве, но и посматривает в сторону других игроков — возможных гарантов мира. «В качестве такой стороны рассматриваются США и ЕС, но они пока не пошли дальше заявлений»,— отметил Татул Акопян. В то же время, по мнению эксперта, в словах господина Пашиняна может скрываться как желание «побудить ОДКБ отреагировать на действия Азербайджана», так и попытка оправдать возможную закупку вооружений у третьих стран и появление миссии гражданских наблюдателей ЕС на границе Армении.

Алексей Забродин; Аршалуйс Мгдесян, Ереван