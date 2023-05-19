Между победой и бедой

Май выдался беспрецедентным по интенсивности контактов Баку и Еревана. Враждующие страны весь месяц не прекращают переговорный марафон в США, ЕС и России. 19 мая глав азербайджанского и армянского МИДов в Москве принимал их российский коллега Сергей Лавров. Заявления сторон не вселяют надежд на скорое подписание мирного договора, который обсуждается. Баку решительно настроен юридически оформить победу в войне с Арменией. Для Еревана вопрос заключается в минимизации уступок, которые выглядят неизбежными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главы МИД России и Армении Сергей Лавров (справа) и Арарат Мирзоян Фото: Пресс-служба МИД России Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов (слева) и Сергей Лавров Фото: Пресс-служба МИД России Следующая фотография 1 / 2 Главы МИД России и Армении Сергей Лавров (справа) и Арарат Мирзоян Фото: Пресс-служба МИД России Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов (слева) и Сергей Лавров Фото: Пресс-служба МИД России

В Москве 19 мая прошли переговоры министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России. Джейхун Байрамов, Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили все проблемы в отношениях Баку и Еревана, включая главную — заключение Баку и Ереваном мирного договора.

Состоявшиеся переговоры не первые и не последние в этом месяце. В Москве 23 мая соберется трехсторонняя рабочая группа: азербайджанский, армянский и российский вице-премьеры Шахин Мустафаев, Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудят вопросы, упомянутые в трехсторонних заявлениях, подписанных руководителями Азербайджана, Армении и России в 2020 и 2021 годах. Они касаются разблокирования экономических и транспортных связей, в том числе обеспечения сообщения с азербайджанским эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через армянскую территорию. За три года после окончания второй карабахской войны перейти от обсуждения этих вопросов к реальной работе не удалось, но попытки не прекращаются.

После встречи вице-премьеров не исключена и встреча лидеров России, Азербайджана и Армении. Это допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как известно, 24–25 мая в Москве пройдут мероприятия по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе заседание Высшего экономического совета объединения, в который входят главы стран ЕАЭС.

Премьер Армении Никол Пашинян участвует в них как представитель государства—члена союза.

По словам собеседника “Ъ” в российских госструктурах, азербайджанского президента Ильхама Алиева пригласили поучаствовать в мероприятиях в качестве гостя — Баку в ЕАЭС не входит.

Раньше армянская сторона возражала против присутствия господина Алиева, но сейчас возражений не было. Никол Пашинян заявил, что Россия предложила провести 25 мая трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и России и Ереван предложение принял.

Правда, Дмитрий Песков высказался аккуратно, отметив, что в Кремле рассчитывают, что господа Алиев и Пашинян будут в российской столице в этот день.

Главы МИД Азербайджана и Армении, а также руководители двух враждующих стран ранее в этом месяце уже встречались. В начале мая господа Байрамов и Мирзоян вели переговоры в Вашингтоне, как двусторонние, так и с участием представителей Госдепа и Белого дома, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана. Ильхам Алиев и Никол Пашинян виделись в Брюсселе 14 мая, где компанию им составил глава Европейского совета Шарль Мишель. Еще раз в компании европейских лидеров господа Алиев и Пашинян окажутся 1 июня во время саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе.

Пока же Москва пытается внести свой посреднический вклад как в урегулирование отношений между Баку и Ереваном, так и в решение карабахской проблемы. Задача непростая хотя бы потому, что с точки зрения Азербайджана проблемы Карабаха больше нет. Баку считает ее решенной в результате войны 2020 года. С точки зрения азербайджанской стороны, урегулировать нужно вопрос пребывания армянского населения на той части территории Азербайджана, которая ему пока не полностью подконтрольна. Это в том числе Степанакерт (азербайджанское название города — Ханкенди).

Сергей Лавров по итогам встречи в Москве отдельно отметил, что прогресс в деле заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией связан с продвижением в остальных вопросах: «Наши партнеры сегодня подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора».

Господин Лавров при этом подчеркнул, что в вопросе разблокирования коммуникаций «стороны уже близки к окончательной договоренности». Близкий к переговорам собеседник “Ъ” подтвердил: по этой тематике «многие вещи детально проработаны».

Но, говорит он, у армянской стороны возникают озабоченности, которые нужно снимать на переговорах. В пример он привел до сих пор не открытое сообщение с Нахичеванью: Ереван опасается, что его суверенитет будет нарушен.

Баку не скрывает раздражения по поводу того, что вопрос разблокирования коммуникаций с мертвой точки не сдвигается. И чередует дипломатию с демонстрацией силы. Так было с установкой в Лачинском коридоре, связывающем Армению и Карабах, азербайджанского контрольно-пропускного пункта, появление которого вызвало шквал критики, в том числе со стороны Запада. На Азербайджан это не подействовало, что лишний раз продемонстрировало готовность Баку продавливать свои решения и его иммунитет к внешнему давлению. Цель ясна: победу 2020 года, радикально изменившую ситуацию в регионе, нужно окончательно оформить и закрепить юридически обязывающими документами. Пока этого не случится, победа эта выглядит неполной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переговоры в Доме приемов МИД России

Фото: Пресс-служба МИД России Переговоры в Доме приемов МИД России

Фото: Пресс-служба МИД России

Впрочем, говорить, что процесс совсем не движется, тоже нельзя. На это указывают заявления, которые наблюдатели воспринимают как созревшую или как минимум дозревающую готовность армянских властей смириться с тем, что Карабах потерян. К таким заявлениям можно отнести слова Шарля Мишеля о том, что Азербайджан и Армения во время последних переговоров в Брюсселе «выразили недвусмысленную приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года и, соответственно, территориальной целостности Армении площадью 29,8 кв. км и Азербайджана площадью 86,6 кв. км». Многие сочли это готовностью Еревана признать суверенитет Баку над Нагорным Карабахом.

Глава Регионального центра демократии и безопасности политолог Тигран Григорян затрудняется сказать, станет ли завершением интенсивных переговоров между Баку и Ереваном подписание мирного договора.

«Ведется активная дипломатическая работа, особенно со стороны западных стран, но между сторонами сохраняются серьезные разногласия по трем основным направлениям. В частности, речь идет о создании диалога между Степанакертом и Баку с привлечением международных акторов. По этому вопросу позиции сторон противоположны, он является “красной линией” как для Армении, так и для Азербайджана. Компромисс в этом вопросе мне сложно представляется»,— отметил в беседе с “Ъ” господин Григорян. Другой чувствительный для Армении вопрос, по его словам, это институт гаранта, который, который должен обеспечивать реализацию соглашения, если оно будет подписано.

Тигран Григорян считает переговоры в Москве на уровне глав МИДов и лидеров стран попыткой России отметить свою посредническую роль на фоне резкой активизации посреднических усилий Вашингтона и Брюсселя.

«Россия и Запад могут иметь схожие позиции по двум трекам — по делимитации и демаркации границы и разблокировке коммуникаций, а по вопросу Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”) их позиции разнятся. Россия заинтересована в сохранении статус-кво, а Запад ищет каких-во всеобъемлющих решений, что маловероятно»,— пояснил Тигран Григорян.

Аналитик Давид Арутюнов, в свою очередь, уверен, что власти Армении последовательно реализуют стратегию по достижению мира с Азербайджаном путем уступок Баку.

«Под вопросом остается скорее степень тяжести возможных уступок с армянской стороны и техническая сторона достижения соглашения, чем сам курс на заключение мирного договора,— сказал “Ъ” господин Арутюнов.— При этом действия официального Еревана также отражают объективно крайне неблагоприятную для армянской стороны ситуацию с соотношением сил в регионе, а также единодушие основных игроков и посредников в регионе, выступающих за заключение мирного договора».

Армянская сторона, отмечает аналитик, в ходе переговоров, вероятно, пытается минимизировать уступки: «Но в то же время очевидна и тенденция на преодоление разногласий, а также давление со стороны посредников в этом направлении».

Эксперт указывает, что наряду с существующим внутри Армении недовольством действиями властей в рамках переговоров с Баку у курса на достижение мира с Азербайджаном, пусть и ценой уступок, есть значительная социальная база. «Также довольно существенная часть населения дистанцируется от активной позиции по этому вопросу, что также облегчает положение властей Армении»,— отметил господин Арутюнов.

Владимир Соловьев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван