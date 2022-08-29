Пустить Карабах в Европу

Вице-премьеры Армении и Азербайджана во вторник проведут в Москве совместное заседание комиссий по делимитации и безопасности границы. Но главное событие состоится на следующий день: в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля встретятся лидеры двух стран — Никол Пашинян и Ильхам Алиев. Переговоры в Москве будут касаться выполнения технических договоренностей, в Брюсселе же на повестке дня будет главный нерешенный вопрос: готовы ли Ереван и Баку подписать мирный договор и подвести черту под более чем 30-летним конфликтом. Перенос центра дипломатических усилий на европейскую площадку связан с недовольством обеих сторон посредническими усилиями Москвы. На фоне геополитического противостояния, вызванного конфликтом на Украине, этим пытается воспользоваться Брюссель, чтобы перехватить у России роль главного миротворца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кому в Москву, кому — в Брюссель

Совместное заседание двух национальных комиссий по делимитации и безопасности границы, которое пройдет по вторник в Москве под председательством вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева, станет уже второй встречей в таком формате. Первое заседание состоялось 24 мая на границе двух стран — сразу после того, как Никол Пашинян и Ильхам Алиев после переговоров в Брюсселе, прошедших 22 мая при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, подписали указы о создании указанных национальных комиссий.

В преддверии заседания 30 августа премьеры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов на прошлой неделе на полях встречи глав правительств стран Евразийского экономического союза в Чолпон-Ате обсудили ход реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, которое завершило вторую карабахскую войну. В ходе встречи Али Асадов указал на важность решения текущих вопросов в рамках трехсторонней рабочей группы под руководством вице-премьеров. «Там идет серьезная работа. Надеемся, что она так и будет продолжаться до конца»,— заявил Али Асадов. «Очень важно обеспечить все решения, которые были приняты о трехсторонней комиссии, для того чтобы снизить напряженность в регионе»,— сформулировал позицию Москвы российский премьер.

Впрочем, несмотря на работу по выполнению трехсторонних договоренностей, достигнутых ранее при посредничестве Москвы, Баку и Ереван испытывают растущую потребность в продолжении переговоров на другой, европейской площадке — при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Ранее собиравший лидеров Азербайджана и Армении дважды — в декабре прошлого и в мае этого года, 31 августа Шарль Мишель будет принимать в Брюсселе уже третью встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, которая может стать для обеих сторон решающей, определив дальнейший ход мирного процесса на Южном Кавказе.

«Мы надеемся, что на этой встрече будет согласовано создание рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Но мы видим колебания со стороны Армении в плане этого процесса»,— сформулировал в минувшую субботу главные ожидания Баку помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. «Карабах больше не является вопросом внешней политики Азербайджана. Этот вопрос уже решен, и Минская группа ОБСЕ уже в прошлом. Этот вопрос для нас уже закрыт, теперь мы хотим установить цивилизованные отношения»,— добавил Хикмет Гаджиев.

В свою очередь, в Ереване предпочли воздержаться от заявлений по поводу встречи в Брюсселе. «По итогам будет распространено соответствующее сообщение, в котором будет представлена всеобъемлющая информация по обсуждаемым темам»,— сообщили агентству «Арменпресс» в пресс-службе аппарата главы армянского правительства.

Какая дорога приведет к миру

Встречи в Москве и Брюсселе будут проходить на фоне наблюдавшегося на протяжении всего августа роста напряженности в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Уже в начале месяца здесь произошло событие, которое нельзя назвать рутинным столкновением,— азербайджанские военные провели силовую акцию в районе высоты Сарыбаба в Карабахе. В Баку ее назвали спецоперацией «Возмездие» в ответ на обстрел со стороны армянских вооруженных формирований, в результате которого погиб азербайджанский солдат.

Сразу после этого Никол Пашинян заявил о том, что события в Карабахе вызывают у армянского руководства «ряд вопросов к российскому военному контингенту».

На прошлой неделе армянский премьер позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Однако разговор двух лидеров не мог снять царящую напряженность в Ереване, которая проявилась в обращении Никола Пашиняна по случаю отмечавшейся 23 августа 32-й годовщины независимости Армении. «Правительство каждый день борется за независимость Республики Армения. Независимость для нас — это безопасность, но призванные обеспечивать эту безопасность международные структуры трещат на наших глазах, и одна из первых трещин, к сожалению, проявилась в Нагорном Карабахе»,— сокрушался Никол Пашинян. Судя по всему, под международными структурами, которые «трещат по швам», Никол Пашинян имел в виду Минскую группу ОБСЕ. Кроме того, не называя Россию, армянский премьер вновь напомнил, что у него накопились вопросы по поводу союзнических обязательств. «Независимость для нас — это крепкие союзнические отношения, но союзники не всегда являются только вашими союзниками, но и союзниками тех, кто против нас»,— с горечью заметил Никол Пашинян.

В свою очередь, азербайджанская сторона, включая президента Алиева, недовольна пробуксовкой в выполнении договоренностей от 9 ноября 2020 года. Наибольшим раздражителем остается невыполнение четвертого пункта трехсторонних договоренностей, в соответствии с которым одновременно с размещением в зоне конфликта российских миротворцев зону должны покинуть армянские вооруженные формирования, что до сих пор так и не произошло. «С момента подписания трехстороннего соглашения прошло почти два года. Однако существенных подвижек по принципиальным вопросам, гарантирующим стабильность в регионе, до сих пор нет. Нет определенности ни по мирному соглашению, ни по вопросам делимитации и демаркации, ни по Зангезурскому коридору. При этом Ереван отчаянно пытается перевести диалог на площадку Минской группы ОБСЕ, которая для официального Баку мертва»,— заявил “Ъ” директор бакинского центра «За гражданское общество» Рафик Исмаилов.

«В условиях, когда Ереван затягивает переговорный процесс, Азербайджану приходится добиваться реализации трехстороннего заявления жесткими, порой силовыми методами, о чем свидетельствует недавняя операция по демилитаризации незаконных армянских формирований в Карабахе. Ситуация оставляется взрывоопасной»,— резюмирует эксперт.

Собеседники “Ъ” в Ереване признают, что накануне нового раунда переговоров в Москве и Брюсселе ситуация складывается не в пользу Армении. «События в начале августа показали, что Баку, имея военное превосходство, может заставить Ереван согласиться на свои условия. Кроме того, все крупные внешние игроки, задействованные на Южном Кавказе — Россия, ЕС, США, Иран и Турция,— в очередной раз увидели, что армянское общество и государство готовы смириться с очередной потерей территорий»,— заявил “Ъ” политолог Бениамин Погосян.

По мнению господина Погосяна, во все более сложной для Еревана ситуации претендующий на роль посредника Евросоюз, как и США, рассчитывает на такое разрешение конфликта, которое повлечет за собой вывод российских миротворцев из Карабаха после ноября 2025 года, когда истечет их пятилетний мандат. «Поэтому Европейский союз заинтересован в том, чтобы Ереван и Баку на переговорах в Брюсселе согласились на автономный статус Карабаха в составе Азербайджана, чтобы уже после этого начать реальные переговоры о параметрах этой автономии»,— говорит Бениамин Погосян.

Его коллега Тигран Григорян также настроен весьма пессимистично. «Азербайджан будет говорить с Арменией на языке ультиматумов, выдвигая Еревану два основных требования — полное разоружение карабахской армии и подписание мирного соглашения — и давая понять, что для достижения своих целей Азербайджан может использовать инструменты силового давления на Ереван»,— пояснил “Ъ” Тигран Григорян.

В свою очередь, сопредседатель Российско-азербайджанского экспертного совета Фарид Шафиев подтверждает: приоритетом для Баку на переговорах в Брюсселе станет вопрос о мирном соглашении с Ереваном. «Фундаментальным вопросом является мирный договор, основанный на принципе взаимного уважения территориальной целостности и обязательстве отказа от территориальных притязаний в будущем. Все остальные вопросы — делимитация границ, открытие транспортных коммуникаций, решение комплекса гуманитарных проблем — будут зависеть от заключения мирного договора. Идея о том, что можно отложить самый трудный вопрос на потом, а сейчас решать технические вопросы, не приносит успеха. Необходимо разрубить самый проблемный узел, в рамках которого и должен решиться вопрос безопасности армян Карабахского региона Азербайджана, то есть на основе территориальной целостности Азербайджана»,— заявил “Ъ” Фарид Шафиев.

«В российском экспертном сообществе задают вопрос: почему Армения и Азербайджан открыли альтернативную площадку переговоров в Брюсселе, в то время как есть уже российское направление? Во-первых, переговоры в Брюсселе не означают отказ от российской площадки. Во-вторых, ЕС предлагает конкретную экономическую помощь обеим странам, и, в частности, Армения очень рассчитывает на инвестиции со стороны Брюсселя. В-третьих, несмотря на подпись президента России на документе от 11 января 2021 года, Армения в течение прошлого года затягивала процесс открытия коммуникаций из западных регионов Азербайджана в Нахичевань, что предусмотрено статьей 9 заявления от 9 ноября 2020 года. В Баку были разочарованы отсутствием прогресса. Это еще одна из причин, по которой и был запущен переговорный трек в Брюсселе»,— поясняет эксперт.

Сергей Строкань; Аршалуйс Мгдесян, Ереван