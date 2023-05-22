Пентагон: поставка F-16 кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева

Предстоящая передача Украине истребителей F-16 кардинальным образом не изменит ситуацию в конфликте, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. На передачу Киеву этих самолетов потребуется несколько месяцев, также сообщил он и уточнил, что базироваться истребители будут на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрэнк Кендалл

Фото: Andrew Harnik / AP Фрэнк Кендалл

Фото: Andrew Harnik / AP

«Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение»,— прокомментировал Фрэнк Кендалл планы поставок Киеву F-16 на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (цитата по ТАСС). Он подтвердил, что передача самолетов займет «в лучшем случае несколько месяцев».

General Dynamics F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.

18 мая издание Politico со ссылкой на представителя Пентагона сообщало, что Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине. Тогда же газета The New York Times написала, что группа из 14 американских конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США направила президенту страны Джо Байдену письмо с просьбой разблокировать поставки Украине истребителей F-16.

20 мая The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что на передаче Украине F-16 настоял госсекретарь США Энтони Блинкен. 21 мая президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США вместе с союзниками начнут подготовку украинских пилотов к управлению истребителями четвертого поколения, в том числе американскими F-16. Об этом господин Байден заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.

Комментируя планы передать Киеву F-16, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и Москва учтет это в своих планах.

Киев не раз запрашивал у Вашингтона поставки F-16, но Белый дом отказывал. Соглашение о поставках F-16 не разрешает их реэкспорт.

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Мария Федотова